5 príznakov, keď musíte začať jesť viac, aby ste schudli

Cukrovka a dna sú ochorenia, pri ktorých je správne nastavenie vhodného jedálnička veľmi dôležité. Nepoznám vašu, váhu, vek ani výšku, preto by som vám nerada dávala všeobecné odporúčania, pretože skutočná potreba tekutín závisí od mnohých faktorov. Okrem jedla začnite najskôr pitným režimom, je to úplný základ pre správne fungovanie vášho tela. Okrem pitnej vody z vodovou sú vhodné aj nesladené čaje. Spoločným menovateľom pre tieto dve choroby je určite dostatočné množstvo zeleniny. Ideálna je kombinácia varenej a surovej zeleniny. V tomto období preferujte koreňovú zeleninu, ktorú môžete použiť do polievok, zeleninových vývarov, nákypov, ale pripraviť si môžete dusenú alebo pečenú zeleninu. Nezabudnite ani na zdravé tuky, ktoré sú obzvlášť vhodné pri cukrovke 2. typu. Pokiaľ nemáte alergiu na orechy, pridajte si do svojho jedálnička vlašské orechy, mandle, tekvicové, sezamové a slnečnicové semienka v rozumnom množstve počas dňa.