5 overených tipov, ktoré vám zaistia kvalitný spánok

Spánok je pre ľudské telo nevyhnutný, pretože počas neho dochádza k vyplavovaniu toxínov z mozgu, ktoré sa tam nahromadili počas dňa. Spánok tiež obnovuje naše psychické zdravie a je prevenciou celého radu ochorení. Kvalitný spánok taktiež zlepšuje pamäť a schopnosť sústredenia. Naopak, nedostatok spánku vedie k zhoršeniu našej imunity, zvyšuje sa riziko výskytu depresívnych stavov, rakoviny či kardiovaskulárnych chorôb.

Koľko hodín spánku denne potrebujeme?

Potreba spánku je veľmi individuálna a počet hodín sa s vekom postupne znižuje.

- Novorodenci potrebujú na správny vývoj 15-17 hodín spánku.

- Dojčatá do 1 roka prespia 12-14 hodín.

- Batoľa vo veku 1-3 rokov by malo spať 11-13 hodín a počas dňa (obvykle po obede) si zdriemnuť.

- Predškoláci a deti školského veku potrebujú 10-12 hodín.

- Tínedžeri, ktorí prechádzajú celým radom hormonálnych zmien by mali spať ideálne 9 hodín.

- Dospelý ľudský organizmus potom potrebuje od 7 do 9 hodín.

- U seniorov je potreba spánku menšia, priemerne okolo 6 hodín, pretože často spia aj počas dňa.

1. Vytvorte si ideálne prostredie pre spánok

Kvalitný spánok dosiahnete v tmavej miestnosti, v ktorej nie je ani veľmi zima alebo horúco. Ideálna teplota by mala byť okolo 18-19 stupňov. Pred spaním je vhodné v spálni vyvetrať a prevlhčiť tak vzduch. Nepodceňte ani výber kvalitného matraca a obliečok. Miestnosť určená na spánok by mala byť ladená do neutrálnych tónov a farieb. Jasným farbám ako červená, fialová a oranžová sa radšej vyhnite.

2. Zdravý životný štýl

Nezdravý jedálniček, fajčenie, alkohol a nedostatok pohybu negatívne ovplyvňujú náš spánok. Odborníci tak odporúčajú udržiavať zdravý životný štýl, t.j. zdravo jesť a pravidelne sa hýbať. Fyzická aktivita totiž nie je dobrá len pre naše zdravie, ale taktiež ovplyvňuje kvalitu nášho spánku. Venujte sa tak aspoň 30 minút denne nejakej aktivite, napr. plávaniu, joge, cyklistike alebo prechádzkam. Práve chôdza je často podceňovanou aktivitou. Nezabudnite na to, aby ste so športom skončili najneskôr 1-2 hodiny pred spánkom. Rovnako si večer dajte pozor na konzumáciu ťažkých jedál, ktoré bude vaše telo dlho tráviť. Ideálna doba večera je 2-3 hodiny pred spánkom.

3. Pred spaním relaxujte

Ľahnete si do postele a premýšľate nad všetkým, čo vás trápi alebo čo všetko musíte ďalší deň stihnúť urobiť v práci či domácnosti? Potom je jasné, že máte problém zaspať. Skúste si pred spaním urobiť nejaký rituál. Môžete si čítať, pustiť si meditačnú hudbu, dať si bublinkový kúpeľ, zapáliť vonnú sviečku alebo do difuzéra nakvapkať pár kvapiek levanduľového esenciálneho oleja, ktorý vašu myseľ upokojí a zbaví vás stresu a starostí.

4. Vyhýbajte sa modrému svetlu

Pred spánkom by sme nemali pracovať na počítači, pozerať televíziu alebo byť na mobilnom telefóne a prechádzať najrôznejšie sociálne siete. Práve tieto elektronické zariadenia vyžarujú tzv. modré svetlo, ktoré blokuje tvorbu hormónu melatonínu. Ten totiž dáva nášmu telu signál, že je noc a je čas ísť spať. Produkcia melatonínu sa tiež s vekom znižuje, a preto mnoho starších ľudí má problémy so spánkom. Pomôcť si môžete doplnením melatonínu vo forme výživových doplnkov. Lekárnici odporúčajú prípravok NEOSPAN melatonín, ktorý vyniká svojím jedinečným zložením. Výživový doplnok obsahuje dôležitý melatonín pre rýchlejšie zaspávanie, L-tryptofán a horčík s vitamínom B6, ktoré navodzujú psychickú pohodu a upokojenie pred spánkom. Kombinácia melatonínu s tryptofánom, vitamínom B6 a horčíkom pôsobia synergicky a kombinácia je výrazne účinnejšia ako akákoľvek látka samostatne.

Zdroj: Simply You Slovakia

NEOSPAN Forte a NEOSPAN melatonín sú dostupné za výhodnú cenu na e-shope zlekarne.sk.

5. Stavte na bylinky

Už naše babičky sa pri problémoch so spánkom obracali na prírodu. Existuje mnoho byliniek, ktoré upokoja vašu myseľ a navodia vytúžený spánok. Najlepšími pomocníkmi sú napr. medovka, valeriána, chmeľ, rumanček, ľubovník alebo bacopa. Pokiaľ vám bylinné čaje a odvary nechutia, môžete vyskúšať výživové doplnky, ktoré podporujú zaspávanie a kvalitný spánok. Medzi najviac odporúčané produkty patrí NEOSPAN forte. Tento výživový doplnok obsahuje jedinečnú kombináciu extraktov z valeriány, mučenky, chmeľu a oleja z kvetu pomarančovníka. Tie uľahčujú zaspávanie, zlepšujú kvalitu spánku a obmedzujú predčasné prebúdzanie. Pre rýchlejšie odznenie únavy je v zložení aj horčík a vitamíny skupiny B na upokojenie od stresu a napätia. NEOSPAN forte je na prírodnej báze, takže je úplne bezpečný a nenávykový.