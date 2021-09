5 obyčajných potravín, ktoré vám pomôžu zvládnuť menopauzu

Je to komplikovaná otázka a má množstvo úskalí. Abscesy v konečníku sú akútny stav s teplotami a bolesťami. Pokiaľ sa neliečia, dôjde k otrave krvi. Pravdepodobnejšie je, že si sami nájdu cestu z organizmu von pomocou fistúl - tenkých kanálikov. Tie potom pretrvávajú a slúžia ako drenážne systémy. Môže dôjsť k drenáži do orgánov v dutine brušnej, ale oveľa častejšie je to okolo konečníka, cez kožu. Neliečením ochorenia môže nastať rozšírenie a tvorba bočných chodbičiek. Tieto ochorenia sa sami málokedy vyliečia a obťažujú pacienta chronickou sepsou a vytekaním zapáchajúceho obsahu z kanálikov, kde môže byť niekedy aj stolica.

V prvom rade je dôležitá správna diagnostika ochorenia vhodnými vyšetreniami: rektoskopia, anoskopia, kolonoskopia, MR, CT, USG brucha, histologizácia ... Následne podľa ochorenia je stanovený plán liečby. Gumičky a iné pomôcky slúžia na drenáž hnisu a udržiavanie kľudového štádia. K liečebným metódam okrem klasického chirurgického zákroku skalpelom pribudla aj laserová liečba. Jej výhodou je rýchlejšia rekonvalescencia a menšia bolestivosť po výkone. Žiadna možnosť ale nie je tak jednoduchá, aby pacienta vyliečila okamžite na 100%.