5 poobedných návykov štíhlych ľudí. Aj vy môžete chudnúť ako nič a ani sa nenadrieť

Prechádzka namiesto kávy

Stačí 10 minút. A vôbec to neznamená, že si kávu nemôžete dať. Čím viac krokov urobíte, tým viac kalórií, samozrejme, spálite. Podľa Harvard Health Publishing to je 85 až 135 kalórií za 1 a pol kilometra. Okrem toho vám chôdza zlepší náladu aj úroveň energie. Je teda dosť možné, že si na tajnú zásuvku so sladkosťami ani nespomeniete.