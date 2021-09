5 NAJ účinkov sliviek! Vylepšia nielen trávenie, štvorka poteší každú dámu

Okrem provitamínu A, vitamínu C a vitamínu E obsahujú slivky i rôzne vitamíny skupiny B. Možno nejde o najvyššie hodnoty, ale zjednodušene možno povedať, že ide o komplexný balíček. A práve vďaka kombinácii vitamínov a minerálov ako napríklad draslík, vápnik, železo, horčík alebo zinok, sú slivky skvelou posilou pre imunitný systém a ideálnom prípravou na jesenné sychravé počasie. A nie je to len o imunite. Vďaka vitamínom skupiny B potešia aj každý nervový systém.

1. Rozprúdia trávenie

Slivky sa často používajú ako pomoc pri problémoch s trávením, najmä v boji proti zápche. Za všetkým sa skrýva najmä množstvo vlákniny, ktorú obsahujú. Celulóza a pektín v čreve „napučia“, čím stimulujú trávenie. Ako preháňadlo môže zaúčinkovať aj neúmyselne, preto by ste mali podľa portálu gesundheit.de denne zjesť maximálne 150 gramov sliviek naraz. Pri dlhodobých ťažkostiach so zápchou, vám môžu pomôcť najmä sušené slivky. Stačí šesť plodov namočiť večer do vody a ráno ich zjesť na raňajky. Primiešať ich môžete napríklad do jogurtu či ovsenej kaše.

