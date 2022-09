5 izbových rastlín, ktoré vám zaručene vylepšia spánok

Izbové kvetiny sú dobrou investíciou. Zlepšia vám vzduch v miestnostiach, niektoré dokonca pomôžu upraviť vlhkosť alebo si poradia so škodlivinami. Dokonca pomôžu zmierniť stres a nervozitu. Najmä citlivejší ľudia alebo alergici by sa mali vyhnúť príliš voňavým izbovým rastlinám ako je napríklad jazmín alebo orchidea. Vôňa môže negatívne ovplyvniť spánok a často sa potom budíte s bolesťami hlavy. Izbové kvetiny vám však môžu vylepšiť kvalitu spánku. Ktoré kvetiny sa oplatí mať v spálni?

Poradí si s chémiou

Zdroj: Shutterstock

K jedným z najlepších čističov vzduchu patrí aloe. Poznáte rastlinku skôr ako prísadu do hydratačných krémov? Určite sa ju oplatí kúpiť a dať do spálne, dvojnásobne to platí, ak ste sa nasťahovali do nového alebo ste maľovali. Aloe znižuje znečistenie vzduchu, ktoré spôsobuje napríklad benzén. Myslíte si, že taká látka sa u vás nenachádza? Často je súčasťou plastov. Aloe Vera si poradí aj s formaldehydom, ktorý sa môže nachádzať vo farbách a podlahových krytinách.