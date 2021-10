5 bežných chýb, ktorých sa väčšina z nás dopúšťa na toalete

Niekedy je dôležité nielen to akým spôsobom, ale i ako dlho na toalete sedíte. Nemecký portál vital.de si posvietil na najbežnejšie chyby, ktoré sa postupne môžu pretaviť do zdravotných ťažkostí.

1. Ako sedíte?

Prvá chyba sa môže objaviť hneď ako si sadnete na dosku. Výška záchodového sedadla hrá rozhodujúcu úlohu. Ak je príliš vysoko alebo máte kratšie nohy, sedíte veľmi vzpriamene. Pre priechod črevom a plynulé vyprázdňovanie, je však vhodnejšie mierne pokrčenie. Pokiaľ máte kolená vyššie ako zadok a mierne pritiahnuté k telu, všetko prebehne hladšie. Nemusíte pri vyprázdňovaní vyvíjať príliš veľký tlak. Ideálne by malo predkolenie so stehnami byť v tridsaťpäť stupňovom uhle. Nemusíte kvôli tomu kupovať novú toaletu, stačí malí stolček, ktorý si podložíte pod nohy a budete sedieť ako by v podrepe. To uvoľní svaly panvového dna a lepšie sa otvorí i zvierač.

2. Netlačte príliš

Niekedy to ide hladšie, inokedy ťažšie. Snažte sa však vyvarovať častému, príliš veľkému tlaku. Môžete si tak spôsobiť poranenie drobných ciev v konečníku, čo môže postupne viesť k vzniku análnych trhlín. Snažte sa radšej obohatiť stravu o vlákninu. Prílišné tlačenie na toalete často končí hemoroidmi.

3. Zavreli ste poklop?

Nielen v časoch koronavírusu si treba uvedomiť, že vírusy a baktérie sa môžu šíriť vzduchom aj pomocou aerosólov. Podobné je to aj s črevnými baktériami, ktoré obsahujú výkaly. Ak spláchnete toaletu s otvoreným poklopom dostanú sa do okolia. Vždy najprv poklop zavrite a až potom spláchnite.

4. Strácate pojem o čase

Patríte k tým, ktorí majú na toalete vždy po ruke nejaký časopis, knihu alebo sa nevyberiete na potrebu bez telefónu? Tým, že sa rozptyľujete čítaním správ, zbytočne predlžujete vysedávanie na toalete. To môže spôsobiť prílišné stlačenie čreva a následne opotrebovanie zvierača. Postupne si vysedíte hemoroidy. Používanie mobilných telefónov na toalete nie je vhodné ani z hygienických dôvodov.

5. Nepozeráte sa na výsledok?

Môže sa vám to zdať na prvý pohľad negustiózne a zbytočné, ale nie je na škodu pozrieť sa do toalety. Farba i konzistencia vám môže napovedať veľa o zdravotnom stave. Napríklad krv v stolici môže byť príznakom črevných polypov alebo chronických zápalových ochorení ako je Crohnova choroba. Príliš tvrdá konzistencia môže naznačovať i nedostatok tekutín.