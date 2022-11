5 obyčajných čajov pomôže s chudnutím. Pijete ich?

Z uvedených informácii by som doporučila superkonziliárne ultrazvukové vyšetrenie a tiež by som zvážila MRI malej panvy.

Pri zvýšenom ROMA indexe, je potrebná obozretnosť, nakoľko môžu znamenať aj abnormálne zmeny v bunkách.

Povieme si o tom niečo bližšie. Onkomarkery sú substancie prítomné v tele, ktoré sú produkované nádorovými bunkami alebo aj bežnými bunkami organizmu ako reakcia na prítomnosť nádoru. Vznikajú v dôsledku vzniku a vývoja malígneho procesu. Ak je hodnota onkomarkerov nízka, nie vždy to zaručuje neprítomnosť nádorových zien . Vo všeobecnosti však platí, že pri benígnom ochorení sú zýšené koncentrácie onkomarkera len prechodné, naopak pri malígnych stavoch dlhodobejšie alebo stúpajú. Tu je dôležitou premonnou čas, ten je prognostickým ukazovateľom v priebehu ktorého sa koncentrácia markera zdvojnásobí.

HE4 je Humánny epididymálny proteín 4, ktorý sa vylučuje do krvi a patrí do skupiny proteínov s najvyššou senzitívnosťou na detekciu ovariálneho karcinómu v porovnaní s inými markermi, a to predovšetkým v štádiu I.

ROMA index nám signalizuje riziko prítomnosti epiteliálneho ovariálneho karcinómu. Ide o algoritmus, ktorý vychádza z hodnôt HE4 a CA 125. Keďže u Vás bol zvýšený HE4 automaticky to koreluje s vyšším Roma indexom. Celkovo sa tieto hodnoty u nás posudzujú na základe menopauzálneho stavu ženy a to nasledovne:

Premenopauzálne ženy:

ROMA > 11,4%: vysoké riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu

ROMA < 11,4%: nízke riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu

Postmenopauzálne ženy:

ROMA > 30%: vysoké riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu

ROMA < 30%: nízke riziko epiteliálneho ovariálneho karcinómu