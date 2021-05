Po 40-tke s postavou bohyne! S týmito pravidlami pôjdu kilá dole

Pošva predstavuje komplikovaný ekosystém, v ktorom existuje rovnováha medzi prirodzene sa vyskytujúcimi mikroorganizmami a tkanivom pošvy. Tento systém je citlivý na zmeny hladín ženských pohlavných hormónov. V prípade 11 ročného dievčaťa je podstatné odlíšiť, či sa už môže jednať o vplyv ženských hormónov na genitál. U dievčat v kľudovom období (bez vplyvu estrogénov) je výtok prejavom zápalu, najčastejšie ho spôsobujú črevné baktérie, potrebné je vylúčiť parazitárnu infekciu mrľou detskou. Menej často dochádza k prenosu baktérií krvnou cestou pri zápalových ochoreniach iných orgánov, napr. mandlí alebo dýchacích ciest. Kvasinky sú v kľudovom období príčinou výtoku málokedy, výtok však môžu spôsobiť po užívaní antibiotík alebo pri nediagnostikovanej alebo nedostatočnej liečenej cukrovke (diabetes mellitus).

Ďalej je potrebné myslieť na možnosť alergickej reakcie na prádlo, pracie prášky, aviváž a vylúčiť pohlavné zneužívanie. V období pohlavného dospievania sa začína uplatňovať vplyv estrogénov, do pošvy sa dostáva Lactobacillus acidophillus. Laktobacily tvoria zdravý pošvový ekosystém, prejavom je číry hlien, ktorý neobsahuje choroboplodné zárodky a nevyžaduje liečbu. Aj v tomto období sa však môže vyskytnúť výtok, ktorý je prejavom zápalu. Odporúčal by som konzultovať stav pacientky s detským lekárom, ktorý ju pozná, posúdi príznaky (bolesť, svrbenie, pálenie rodidiel) a charakter výtoku a v prípade potreby pacientku odošle na vyšetrenie do špecializovanej ambulancie detského gynekológa.