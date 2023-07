Nefunguje vám správne metabolizmus? Prezradia to tieto 4 znaky

Označenie pomalý nie je v tejto súvislosti celkom presný, upozorňuje nemecká stránka fitforfun.de. Vhodnejšie je pomenovanie neefektívny metabolizmus, lebo telo horšie využíva prijaté kalórie. Následne má k dispozícii menej energie na dôležité telesné funkcie, ako je imunitný systém, regenerácia, sila, vytrvalosť či kognitívny výkon. Narušený metabolizmus môžu hlásiť aj tieto

Studené ruky

Býva vám zima aj vtedy, ak sú teploty vyššie? Ak máte často najmä studené nohy a ruky, ide o prvý varovný signál, že nie je niečo v poriadku. Organizmus má totiž iné povinnosti, a výroba tepla nie je v tomto prípade pre neho prioritou. Najlepším liekom je fyzická aktivita. Krvný obeh rozprúďte hoci i krátkou prechádzkou. Potom sa určite zahrejete.

Máte ju suchú?

Signálom neefektívneho metabolizmu môže byť i suchá pokožka, uvádza fitforfun.de. Platí to najmä v prípade, ak si neudrží vlhkosť ani po pravidelnom krémovaní. Pokožka je v tomto prípade ako by drsná a krehká. V tomto prípade dbajte na pitný režim. Vypite aspoň dva litre tekutín denne. Nápoje by mali byť nesladené. Dôsledným pitným režimom zrýchlite metabolizmus a zároveň hydratujete pokožku.

Chybu hlásia aj vlasy

Ak beží váš organizmus na spiatočke, bude živinami menej zásobená aj pokožka hlavy, čo sa môže pretaviť do vypadávania vlasov, ich lámavosti a krehkosti. Ak nemáte na to iné dôvody, napríklad genetiku, skutočne sa môže sa ťažkosťami skrývať metabolizmus.

Ste unavení?

Chodíte spať pred polnocou, ráno vstanete po vyše sedem hodinovom spánku, ako tak prežijete dopoludnie, ale najneskôr do 15 hodiny vás zasiahne obrovský popoludňajší útlm? Ide o klasický príznak narušeného metabolizmu. Pomôcť môže pätnásťminútová prechádzka po čerstvom vzduchu alebo krátke cvičenie, ktoré stimulujú metabolizmus. K jeho neefektívnosti najčastejšie vedia nevhodná životospráva, najmä nedostatok živín, zlý alebo nedostatočný spánok, priveľa stresu, nedostatok oddychu, ale aj jednostranný pohyb či jeho nedostatok.

