4 neodolateľné dôvody, prečo by ste mali chodiť von častejšie

V prípade aplikácie pipety s obsahom účinných látok, slúžiacich na ochranu psa pred vonkajšími parazitmi by ste sa mali riadiť priloženou písomnou informáciou pre používateľa. Vo všeobecnosti by ste po aplikácií pipety nemali so psom manipulovať a mali by ste zabrániť kontaktu s roztokom až do jeho zaschnutia. Preto je ideálne aplikovať psovi pipetu na večer. Pes by nemal s vami po aplikácií spať v jednej posteli, nakoľko sa nedá vylúčiť možný prenos roztoku z jeho pokožky. Obzvlášť pozor na to by ste mali dávať v prípade malých deti.