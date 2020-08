3x RECEPT na zdravé maškrty z čučoriedok. Jednoduché a rýchle!

Čučoriedková zmrzlina

Čučoriedky s banánom sú dokonalá kombinácia. Zdroj: Shutterstock

Potrebujeme:

zamrazený banán

zamrazené čučoriedky (asi 1 šálka)

Postup:

Do mixéra dajte mierne rozmrazené čučoriedky a banán. Ovocie by malo byť rozmrazené iba natoľko, aby sa dalo mixovať. Mixujte, až sa vytvorí kompaktná hmota. Prípadne viac rozpustenú zmrzlinu môžete pred podávaním dať na 1-2 hodiny do mrazničky, aby ešte stuhla.

Banán dodá čučoriedkam potrebnú sladkosť, podľa chuti môžete prípadne pridať lyžičku medu alebo stéviovým sladidlom. Zmrzlinu môžete ozdobiť posekanými ďatľami alebo konopným semienkom, kokosom alebo akýmkoľvek bobuľovým ovocím.