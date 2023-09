Beháte dlhé trate? 3 tipy, na ktoré by ste nemali zabudnúť

Aktívny životný štýl prináša mnoho výhod, no s tým prichádza aj potrebná starostlivosť o svoje telo. Správna rutina je kľúčom k rýchlejšej regenerácii a dlhodobému zlepšeniu vašej fyzickej kondície.

Strečing

Pred každou športovou aktivitou sa rozcvičte, či je zima alebo leto. Zdroj: Shutterstock

Po náročnom behu sa nezabudnite zamerať na strečing (naťahovanie svalov) celého tela, ale najväčšiu pozornosť by ste mali venovať oblastiam, ktoré boli počas behu najviac zaťažené, ako sú stehná, lýtka a chrbát. Pre každú oblasť urobte niekoľko rôznych strečingových cvičení, aby ste sa neskôr cítili dobre.

Pravidelné a hlboké dýchanie počas strečingu pomôže uvoľniť napätie v svaloch a zvýšiť ich účinnosť. Sústreďte sa na svoje dýchanie a snažte sa uvoľniť akékoľvek napätie, ktoré mohlo pri tejto aktivite vzniknúť.

Nezabúdajte, že strečing by mal byť príjemným zážitkom. Nenúťte sa do príliš intenzívnych polôh, ktoré by mohli spôsobiť bolesť. Mierne napätie v svaloch je bežné, no ak cítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, znížte jeho intenzitu.

Masáž svalov

Masáž svalov Zdroj: Shutterstock

Masáž môže byť veľmi účinným spôsobom, ako uvoľniť bolesť svalov po náročnom behu. Ak nemáte prístup k masérovi, ale túžite po kvalitnej regenerácii doma, vyskúšajte foam rolling. Foam roller je masážny valček vyrobený z peny, ktorý sa používa na samo-masáž svalov. Týmto cvičením po behu vystavujete tlak na určité svaly, čo môže uvoľniť ich napätie.

Po masáži si môžete všimnúť miernu bolesť svalov, čo je úplne normálne a naznačuje, že sa vám podarilo uvoľniť napätie a stimulovať prietok krvi v svaloch.

Pamätajte, že masáž by nemala nahradiť rozcvičku ani strečing. Táto metóda by mala byť používaná iba na uvoľnenie a relaxáciu svalov.

