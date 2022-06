Tamara schudla 20 kg vďaka zmene stravy. Čo urobila?

Tamara sa vydávala štíhla a nábeh na priberanie nikdy nemala. Kilá sa na ňu nenalepili ani po dvoch tehotenstvách, stále nosila veľkosť 38, čo pri jej výške 173 centimetrov bolo viac než dobré. No potom sa čosi pokazilo. „Začala som popri zamestnaní študovať na vysokej škole. Prvé tri roky, teda bakalára, som zvládla, no keď som sa pustila do magisterského štúdia, dajako som sa rozpapala,“ spomína Tamara na obdobie pred 20 rokmi.

Popri práci v školstve, štúdiu a písaní diplomovej práce sa Tamara musela starať o dve malé deti. „Stres a vnútorný nepokoj som začala zajedať. Práve jedlo mi prinášalo uspokojenie. A kilá pribúdali. Ukladali sa mi hlavne do bokov a zadku.“

Jo-jo efekt a choroby

Z ukážkovej konfekčnej veľkosti 38 sa Tamara prepracovala k veľkosti 48 a k úctyhodným 88 kilogramom. Bacuľatá učiteľka skúšala rôzne diéty, od delenej stravy cez krabičkovú až po zeleninovú, no jediné čo sa jej podarilo, bol jo-jo efekt. Dokola chudla a opäť priberala.

„Pribrala som celkovo asi 20 kíl. No keby len to. Pridali sa aj zdravotné problémy – dýchavičnosť, búšenie srdca, vysoký krvný tlak, tŕpli mi nohy aj ruky. Nemala som ani štyridsať rokov a začala som užívať lieky na cholesterol a na tlak. To bol impulz, ktorý ma nakopol, že tadiaľto cesta nevedie. Veď som hltala rovnaké tabletky ako moja mama!“

Tuk sa Tamare ukladal hlavne na bruško a do stehien. Zdroj: archív T.V.

Nové stravovanie zabralo

Pred ôsmimi rokmi, krátko pred štyridsiatkou, sa Tamara vrhla na internet a začala hľadať rady, ktoré by jej pomohli ako so zdravím, tak s nadváhou. „Myslím, že veci sa dejú tak, ako sa majú diať. Narazila som na rozhovor, kde sa spomínal dokumentárny film ‚Raději vidličky než nože‘. Vyhľadala som si ho a dalo by sa povedať, že mi zmenil život. Film je o výsledkoch dlhodobého skúmania vplyvu výživy na ľudské telo a presvedčil ma, že konzumovaním živočíšnej stravy si škodíme. A tak som sa postupne začala stravovať úplne inak ako dovtedy. Znie to možno jednoducho, ale nebolo to vôbec ľahké,“ spomína Tamara. Z milovníčky sladkostí a klasických jedál sa postupne stala vegánka.

Zbohom mäso a syry

„Nebola som tá, ktorá prestane jesť mäso z lásky k zvieratkám. O to ťažšie bolo rozlúčiť sa s ním. Dnes si však dokážem urobiť ‚mäso‘ aj zo zemiakov, stačí ich uvariť, rozpučiť, pridať údenú papriku a zapiecť v rúre. Alebo si z avokáda urobím ‚klobásu‘. Všetko je to len o koreniach, veď ani mäso nemá nejakú výraznú chuť, kým nie je okorenené. Oveľa ťažšie ako s mäsom som sa lúčila so syrmi, ale aj tie si dnes robím sama, z orechov, psyllia a nutričného droždia,“ popisuje Tamara svoj nový jedálniček, ku ktorému sa prepracovávala pomerne dlhý čas. No v priebehu troch rokov sa vďaka nemu dokázala zbaviť 28 kíl a dnes nosí veľkosť 36.

Tamara dnes žije oveľa aktívnejšie. Zdroj: archív T.V.

Prešla na rastlinnú stravu

Doma si so svojím novým životným štýlom, ku ktorému pridala aj športovanie, najmä plávanie, bicyklovanie, beh a prechádzky v lese, príliš podpory neužila. „Kolegyniam sa moja premena páčila, zrazu chceli všetky chudnúť, no na vegánstvo neprešla žiadna. Naopak, na každej oslave ma núkali všetkým možným. Okolie naozaj veľmi málo rešpektuje, ak sa stravujete inak, ako sme zvyknutí.“

Tamara dnes v bežných obchodoch kupuje viac-menej len úplne základné potraviny a jedlo si vyrába doma sama. „Pečiem si na kompaktnom grile chlebík z ovsených vločiek, bez droždia. Fermentujem si zeleninu, ráno pijem čaj s hubou kombuchou a večer vodu s japonskými kryštálikmi tibi, čo je tiež huba. Odšťavujem ovocie aj zeleninu, pestujem klíčky, vyrábami si rastlinné mlieka,“ popisuje Tamara svoj dnešný jedálniček, ktorého príprava si vyžaduje svoj čas.

Všetky staré veci Tamara vyhodila, nechala si len jedny nohavice ako memento, že už nikdy viac! Zdroj: ROBO HUBAČ

S výživovými poradcami podľa vlastných slov nekonzultovala, lebo sa obávala, že ju budú tlačiť do konzumácie mäsa, ktoré sa rozhodla zo svojho života vylúčiť. „V tomto rozhodnutí ma podporili aj ďalšie výskumy, ktoré prišli k záveru, že mäso spôsobuje v tele zápaly. A tiež dokoment ‚Ti, kdo mění svět‘, v ktorom vystupuje množstvo špičkových športovcov vrátane Arnolda Schwarzeneggera či Lewisa Hamiltona, ktorí prešli buď úplne alebo do veľkej miery na rastlinnú stravu.“

Nikoho už nepresviedčam

Po tom, ako sa dostavil úspech a Tamara nielen schudla, ale zbavila sa aj tabletiek, ktoré užívala, mala tendenciu všetkých okolo seba presviedčať, že jediná správna a zdravá cesta životom je tá bez mäsa. „No časom som sa stiahla. Takto môže žiť len ten, kto je o vegánstve presvedčený, inak to nefunguje. Kamaráti sa ma síce často pýtajú na rady ohľadne svojich zdravotných problémov. Ale väčšinou to stroskotá na tom, že nie sú ochotní pre seba niečo urobiť.“

Takto už vyzerať nechce! Zdroj: archív T.V.

No niet sa veľmi čo čudovať. Tamarin životný štýl rozhodne nie je pre každého. Do práce si jedlo nosí so sebou v krabičkách, jedáva len dvakrát denne, aj to iba medzi 10 a 16 hodinou. Je však oveľa vyrovnanejšia a spokojnejšia ako kedykoľvek predtým a jej krvné testy vrátane cholesterolu sú viac než ukážkové.

Užívam si konečne život

„Zo strany spoločnosti mi však chýba podpora pre ľudí, ktorí schudnú. Je to náročné fyzicky aj psychicky. Nielen chudnutie, ale aj nový štíhly život vyžaduje odolnú psychiku. Ľuďom sa často popri zmene tela zmení aj osobný život, rodina, kamaráti. Stalo sa to aj mne. Ale nič neľutujem. Predtým som bola prioritne nespokojná sama so sebou, teraz som v pohode, robím si radosť a dejú sa mi rôzne príjemné stretnutia. Užívam si život,“ vraví Tamara. A keď občas váha, čo spraviť, opýta sa na radu sama seba: „Čo by urobila najlepšia verzia teba?“