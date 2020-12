15 skrytých príznakov depresie. Niektoré omylom považujete za dobré znamenie

Neviem posúdiť, či to vzniklo len nedávno, alebo to trvá už dlhšie a odkedy syn rozpráva. Pravdepodobne ich pri rozprávaní nestihne prehltnúť, zvlášť ak ide o dlhšiu vetu. Zvýšenú tvorbu slín, odborne aj hypersaliváciu, môže spôsobiť podráždenie slinných žliaz v ústach. Napríklad pre mechanické podráždenie pri konzumácii korenenej potravy, čo asi nebude váš prípad alebo pre zápalové procesy v ústnej dutine. Medzi psychické faktory, ktoré vyvolávajú nadmerné slinenie, patrí stres a strach. Nemyslím si, že by to malo súvisieť s prekonanými zápalmi v nosovej dutine alebo v uchu. Ak sa to objavuje častejšie, odporúčala by som vyšetrenie u stomatológa.