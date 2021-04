12 NAJ potravín pre obličky. Tieto dobroty ich udržia v kondícii

Dýchanie cez ústa nie je fyziologické a organizmus zaťažuje. Treba najprv zistiť príčinu, prečo nemôžete v polohe ležmo dýchať cez nos, a zároveň podrobne vyšetriť aj hltan a horné dýchacie orgány. Nie je normálne zobúdzať sa so zaschnutými stopami krvi na jazyku, ktorú navyše baktérie v hltane a v ústnej dutine metabolizujú, pričom vzniká zápach. Je možné, že dýchaním cez ústa sa vysušuje sliznica úst a hltana, ktorá popraská a spôsobuje drobné krvácania. To sa však stáva zriedka. Odporúčam opätovné vyšetrenie u krčného lekára a liečbu, ktorá by zabezpečila dýchanie cez nos aj v noci počas spánku. To by malo zmenšiť aj váš problém s jazykom.