11 vecí treba spraviť po kovide, aby sa nevrátil. Trojka by vám napadla?

Vymeňte zubnú kefku

Veríme, že ste počas kovidovej infekcie svoju zubnú kefku nikomu nepožičali. Možno ste netušili, že kefky by v takom prípade nemali byť ani v spoločnom pohári. Ak ste chorí, zubná kefka sa bude vírusom len tak hemžiť a môže sa ľahko dostať do kontaktu s ostatnými členmi domácnosti. Aj keď nie ste chorí, zubnú kefku by ste mali vyhodiť minimálne raz za tri mesiace. Po covide tak spravte okamžite. To isté spravte aj so zubnou pastou, keďže s kefkou prichádzala do styku.