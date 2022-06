Rakovina pankreasu: 11 príznakov, ktoré môžete prehliadať

Rakovina pankreasu je našťastie pomerne zriedkavá, predstavuje 3 % všetkých druhov rakoviny, no je obzvlášť obávaná, pretože je často diagnostikovaná tak neskoro, že medicína už nedokáže účinne pomôcť. Nádor, ktorý vo svojich počiatkoch nespôsobuje žiadne príznaky, môže teda spôsobiť smrť v relatívne krátkom čase.

Je však 11 príznakov, ktoré môžu pomôcť odhaliť túto rakovinu už v ranom štádiu, a tak zvýšiť šance na prežitie.

1. Nevysvetliteľná únava

Ak sa po celých 8 hodinách spánku cítite unavení, navštívte svojho lekára. Môže ísť o maličkosť, no nemusí!

2. Bolesť chrbta

Tupá bolesť v oblasti žalúdka môže naznačovať, že na pankrease môže byť nádor. Niekedy sa bolesť môže rozšíriť do chrbta, pretože nádor tlačí na chrbticu. Táto bolesť naberá na intenzite po jedle. Ide o jeden z varovných signálov, ktorý sa veľmi často prehliada.

3. Žltačka

Žltačka je spôsobená nahromadením bilirubínu: žlče vytvorenej v pečeni, ktorá bežne vychádza stolicou. Rakovina pankreasu, ktorá sa šíri do pečene, môže spôsobiť žltačku. Zožltnutie kože a očných bielkov by na to malo upozorniť.