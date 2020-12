11 bežných zlozvykov, ktorými si ničíte obličky. Už prvý vás zaskočí

Také veľké dieťa by už naozaj nemalo toľko plakať. Niečo ho trápi, treba zistiť príčinu. Najčastejšie sú detičky nepokojné, pretože ich pobolieva bruško. Skúste ho polohovať nabok, na brucho, pomasírovať bruško. Môžete mu podávať probiotiká. Možnou príčinou by mohol byť gastroezofageálny reflux a zápal uška. To treba vylúčiť. Prerezávajúce sa zúbky môžu byť tiež príčinou plaču, používajte chladiace hryzadlá a gély na zmiernenie bolesti. Chráňte ho pred množstvom podnetov, prechádzkami po supermarketoch a častejšie sa prechádzajte po čerstvom vzduchu. Skúste mu pustiť upokojujúce zvuky alebo niečo zaspievať. Samozrejme, že Vaša nervozita mu vôbec neprospieva. Upokojte sa, priviňte si ho k sebe, zaujmite nejakou novou hračkou. Ak to ale pretrváva dlhšie, určite navštívte odborníkov – neurológa, prípadne gastroenterológa.