10 zaručených zásad proti covidu. Fungujú len ak dodržíte všetky

Slovensko a Česká republika patria už niekoľko týždňov k štátom s najhorším priebehom pandémie. Česká lekárnická komora pripravila "desatoro" zásad, ktorých dodržiavanie by malo pomôcť zvrátiť konečne tento zlý trend. Ide o jednoduché pravidlá, no na pandémiu môžu mať zásadný vplyv. Je na nás všetkých, aby sme sa mohli vrátiť do normálneho, alebo aspoň normálnejšoeho života čím skôr.

1. pravidlo: Používajte respirátory

Používajte certifikované ochranné pomôcky dýchacích ciest s dostatočnou účinnosťou, teda aspoň 94 %, to znamená⁠ respirátory FFP2 alebo FFP3 či nanorúška.