Chcete zhodiť? Osvojte si 10 zvykov štíhlych ľudí, ktorí necvičia a nehladujú

U diabetikov nevidím prekážku, aby nemohli darovať krv. Štandardne sa pred darovaním krvi robia krvné testy. Diabetici musia prejsť určitým vyšetrením, kde sa hodnotia rôzne faktory, a takisto, či to telo diabetika zvládne. Len to, že je diabetik na inzulíne, by nemalo byť prekážkou darovať krv.

Zvyčajne sa odbery robia ráno a treba prísť nalačno. Je veľmi dôležité, aby osoba pred odberom nejedla. Po zobudení je potrebné sa napiť čistej vody. Ak osoba užíva lieky, tak ich užiť môže. Keď vyšetrenia krvi dopadnú v poriadku, pred samotným darovaním krvi sa samozrejme musia darcovia najesť. Ideálne je sacharidové jedlo, ako pečivo, vločky alebo banán.

Čo je dôležité pred odbermi krvi, keď sa bavíme o pečeňových testoch alebo o obličkových funkciách, osoby by nemali minimálne 3 dni pred darovaním krvi intenzívne cvičiť a fyzicky sa namáhať. Ak ide človek do posilňovne a na druhý deň ho čakajú odbery, tak to môže skresliť výsledky.