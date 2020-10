10 byliniek a tipov pre lepšie a rýchlejšie trávenie

Ak v tele funguje všetko tak, ako má, zvyšky natrávenej potravy by mali opustiť telo za 24 hodín. Je to dôležité pre chod celého organizmu. No sedavý spôsob života, nezdravá strava bohatá na tuky a nízky príjem tekutín tráviaci proces predlžujú. Ako ho opäť rozhýbať. Inšpirujte sa našimi radami.

Horec žltý

Zdroj: Shutterstock

Koreň tejto bylinky reguluje činnosť žlčníka a pečene, a tým sa stará o rýchlejší posun potravy tráviacim traktom. Odvar si pripravíte z 1 lyžičky mletého koreňa, ktorý varte približne pol hodiny v pol litri vody. Čaj môžte osladiť medom, aby ste potlačili horkosť nápoja. Príjemnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie je ale užívanie tinktúry z horca.

Pre pečeň je veľmi povzbudivý výluh zmesi horca a mäty piepornej. Buďete naň potrebovať približne 1 kávovú lyžičku každej byliny, zalejeme štvrť litrom vody, desať minút necháme lúhovať, potom precedíme a pijeme trikrát denne pred jedlom. Mäta pieporná trochu zrazí horkosť horko.