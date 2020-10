Nemáte čas piecť? Rýchly jablkový koláčik budete milovať!

Každá strata zuba, ak nie je príliš veľká, sa dá dostaviť fotokompozitom - ľudovo bielou plombou. Vzhľadom na to, že kompozit je možné extrémne pevne prilepiť na zub, nie je nutné do zuba vŕtať nejaké kotviace zárezy a podobne. Zo zuba sa odvŕta kaz a oslabené stenšené hrany sa zaoblia. Nedochádza teda k stratám na zubných tkanivách. Nevýhodou je riziko, že prechod výplň - zub by mohol byť viditeľný, čo závisí hlavne od zručnosti zubného lekára.

Pri fazete je nutné zo zuba vziať trochu viac, pri šetrnej preparácii asi 0,3 mm celoplošne, plus je nutné zaobliť rezacie a bočné hrany. Výsledok však bude pôsobiť celoliatym dojmom. Fazetou je možné okrem farby korigovať aj dĺžku a šírku zuba. Vždy je jednoduchšie, ak sa fazetujú obidve jednotky naraz. Ak však na vedľajšom zube nie je nutné vykonávať úpravy, bola by veľká škoda zbytočne ju zabrusovať. Je preto lepšie zveriť sa do rúk zubného lekára, ktorý dokáže fazetu na nerozoznanie prispôsobiť vedľajším zubom.