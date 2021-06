Žena schudla skoro 90 kíl! Najdôležitejšia bola pre ňu jedna zmena

Za deň dokázala zjesť aj 10 hamburgerov alebo 2 veľké pizze. Myslela len na jedlo a nevedela s tým prestať. To ju dohnalo až k váhe 170 kíl. Kvôli extrémnej obezite začala mať Clair Burtová ako opatrovateľka problémy so starostlivosťou o deti. Vedela, že to tak nemôže ísť ďalej a rozhodla sa pre jeden veľmi dôležitý krok.

„Operácia ma zachránila. Som presvedčená o tom, že by som sa postupne prejedla až k smrti. Bolo to jediné možné riešenie a viem, že som urobila dobre, pretože by som tu o pár rokov s morbídnou obezitou bojovala o život," povedala mladá žena z Nového Zélandu pre portál Daily Mail.

Clair sa teší so svojej premeny a snaží sa motivovať iných. Zdroj: Instagram@life_of_a_binge_eater_

Prvé problémy začali, keď mala len 12 rokov. V čase, keď ešte nebola obézna ju spolužiaci šikanovali za to, že bola vyššia ako ostatné dievčatá. Trápilo ju to a dohnalo až k anorexii, neksôr bulímii a skončilo to až pri prejedaní, kvôli ktorému začala veľmi rýchlo priberať.

Keď sa ručička na váhe vyšplhala pred tromi rokmi na 170 kíl, prestala vychádzať z domu. Hanbila sa a mala veľmi veľké depresie.„Bojovala som sama so sebou od rána do večera. Všetko pre mňa bol problém," priznala Clair, že aj obliekanie spodného prádla jej v tej dobe robilo ťažkosti. „Cítila som sa menejcenná. Mala som pocit, že život len prežívám a ostatným som len na príťaž."

Sama si už pomôcť nevedela a po konzultácii s lekármi sa rozhodla pre dôležitý zákrok. Odobrali jej 80% žalúdka a vďaka operácii postupne schudla 87 kíl. Dnes je z nej úplne iná žena. A aj keď sa najprv zákroku bála a hanbila sa za neho, teraz je rada, že sa preň rozhodla. Podľa jej slov jej zachránil život.