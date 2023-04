Zvládajte starostlivosť o novorodenca vďaka Union zdravotnej poisťovni

Môžete prečítať stovky kníh na tému starostlivosti o dieťa, či počúvať podcasty na túto tému, no ani tie vás nikdy úplne nepripravia na to, čo vás čaká po príchode vášho bábätka na svet.

Niet pochýb o tom, že narodenie dieťaťa je najkrajšou udalosťou v živote rodičov. Avšak pravdou je aj to, že prvé týždne či mesiace bývajú náročné – istý čas trvá, kým sa mama naladí na potreby svojho dieťaťa.

My v zdravotnej poisťovni Union to vieme, a preto ponúkame zdravotné poistenie spojené s nadštandardnou starostlivosťou o matku a dieťa v podobe zaujímavých benefitov. Zapožičanie monitora dychu či príspevok na nákup potrieb pre bábätko sú iba čerešničkou na torte.

Zdravotná poisťovňa Union vás v období tehotenstva a po pôrode nenechá v štichu

Zdravotná poisťovňa Union sa snaží svojim poistencom poskytovať služby, ktoré sú nad rámec zdravotného poistenia. Ak ste poistencom tejto zdravotnej poisťovne a čochvíľa príde vaše bábätko na svet, môžete sa tešiť na množstvo výhod, ktoré vám toto obdobie uľahčia.

V prípade, že máte inú zdravotnú poisťovňu, vyrieši to zmena zdravotnej poisťovne . Na čo všetko sa môžete tešiť?

Sprevádzajúca osoba pri pôrode zadarmo je samozrejmosťou

Otec pri pôrode je pre ženu oporou, ktorá ani zďaleka nespočíva iba v tom, že ju drží za ruku. Rodičke pomôže aj s praktickými vecami, ako napríklad otvorením okna v dôsledku návalov horúčavy, komunikáciou so zdravotným personálom, prestrihnutím pupočnej šnúry či starostlivosťou krátko po pôrode.

V poisťovni Union vieme, aká je podpora pre rodičku dôležitá, a preto ponúkame benefit v podobe sprevádzajúcej osoby v pôrodniciach Agel zadarmo.

Pomoc pôrodnej asistentky pred i po pôrode grátis

Zdravotné poistenie v Union poisťovni vám prináša aj výhodu v podobe služieb licencovanej pôrodnej asistencie pred pôrodom i po ňom. Služby pôrodnej asistentky spočívajú v tom, že vás pripraví na pôrod, pomôže so zvládaním stresových situácií a po pôrode vám ukáže, ako má vyzerať starostlivosť o novorodenca.

V rámci tohto benefitu máte k dispozícii 7 osobných návštev, alebo online konzultácií od 20. týždňa gravidity. Počas šestonedelia sú to 2 osobné, alebo online konzultácie, ďalej 2 návštevy či online konzultácie súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Preplatíme aj náklady, ktoré sú spojené s prepravou pôrodnej asistentky do vášho domova do celkovej vzdialenosti 50 km.

Poistené bábätko získava benefity v hodnote 100 eur

Príchod bábätka na svet je spojený aj s nákladmi, ktoré súvisia s nákupom oblečenia, kočíka, monitora dychu a tak ďalej. Ak svoje bábätko poistíte v Union poisťovni, získa balíček v hodnote 100 eur, vďaka ktorému zvládnete starostlivosť o bábätko ľahšie.

Na čo sa môžete tešiť? Tak napríklad na požičanie monitora dychu, alebo príspevok na jeho zakúpenie. Ďalej je to príspevok 30 eur na kurzy plávania a poukážka v hodnote 40 eur na nákup potrieb pre bábätko.

Atraktívne zľavy na laktačné poradenstvo a zľavnené členstvo v klube Mamaclass

Dojčenie je jednou z najdôležitejších vecí pre dieťa i matku. Napriek tomu nie vždy sú začiatky ľahké, a čerstvé mamičky potrebujú pomoc laktačnej poradkyne. Poistenkyne zdravotnej poisťovne Union však získavajú zľavu 20 percent na laktačné poradenstvo od Mamily v každom kraji.

K úspešnému rodičovstvu patria aj relevantné informácie. Tie môžete získať členstvom v Mamaclass s 30-percentnou zľavou. Služby pôrodnej asistentky sú zdarma, avšak Baby Kiss edukačné centrum poskytuje aj ďalšie kurzy, ktoré môžete využiť so zľavou 20 percent.

Denník pre bábätko grátis

Nie je v silách rodičov zapamätať si všetky dôležité míľniky svojej ratolesti v období detstva. Z tohto dôvodu získate od nás denník pre bábätko zadarmo, do ktorého si môžete zaznamenávať všetko, čo považujete za potrebné.