Zuzka Šebová úprimne o rodine: Neuveríte, ako ju jej chlapci rozmaznávajú!

Majú podľa vás komici počas pandémie výhodu pozerať sa na veci aspoň trochu s určitou dávkou humoru?

Nám humor pomáha celý život a veru podržal nás aj počas pandémie. Samozrejme, sú situácie, keď aj my ťaháme humor z päty, lebo, ako sa vraví, nie je každý deň nedeľa. Väčšinu situácií sa nám našťastie darí odľahčiť naším interným humorom, ktorý máme

s Miškom medzi sebou. Momentálne nás však vie najviac rozosmiať svojimi hláškami náš syn Rudko.

Sezóna jesenných viróz je v plnom prúde, plus máme tu opäť koronavírus. Snažíte sa pridať do jedálneho lístka viac vitamínov?

Určite áno, ale tak ovocie i zeleninu jeme celoročne vo veľkých množstvách a dopujeme sa aj vitamínmi. Rudko nastupuje prvýkrát do škôlky, tak verím, že to jeho imunita zvládne bez veľkých ťažkostí.

Väčšinu situácií sa manželia snažia odľahčiť humorom. Zdroj: archív Z.Š.

Máte svoj overený recept, ktorý zaberie, ak cítite, že na vás niečo „lezie“?

Môj univerzálny liek na všetko je spánok. Pri dvoch malých detičkách je to občas utópia, ale snažím sa ísť si ľahnúť s nimi cez

deň alebo s nimi zaľahnúť hneď večer. Našťastie, nebývam veľmi chorá, ale ak cítim, že nie som vo svojej koži, pomôže horúca vaňa,

spánok a zázvorový čaj s medom.

Patríte k mamám, ktoré všetko vydezinfikujú alebo akceptujete „trochu špiny“?

Myslím si, že to mám nastavené celkom normálne. Uznávam pravidlo troch sekúnd. Ak sa niečo zo zeme dovtedy stihne zdvihnúť, tak je to o. k. Rudko si drhne ruky až po lakeť niekoľkokrát denne, lebo ho to baví, ale určite ho nedezinfikujem od hlavy po päty.

Všetko treba robiť v zdravej miere.

Druhé tehotenstvo ste prežívali počas druhej vlny, báli ste sa covidu?

Určite áno, ale zároveň som sa nechcela veľmi stresovať. Verila som, že všetko dobre dopadne. Našťastie ma starostlivosť o Rudka zamestnávala natoľko, že som sa nestíhala veľmi strachovať a rozmýšľať nad tým, kam celá táto covidová situácia speje. Ale že raz budem rodiť v respirátore a okrem občianskeho budem pri príchode do pôrodnice ukazovať PCR test, to by mi nikdy nenapadlo.

Podarí sa vám niekedy uchmatnúť chvíľku len pre seba?

Občas sa zadarí, aj keď je to naozaj veľký rozdiel mať jedno dieťatko a dve. Človek lieta sprava doľava, a ak si potrebujem niečo vybaviť, je to naozaj manažérska rozcvička. Ale už som raz bola na masáži a občas sa mi podarí večer si pozrieť nejaký film alebo si v pokoji vypiť kávu, takže som spokojná. Na chvíľky pre seba ešte raz bude priestor.

Seriál Horná Dolná sa točí už sedem rokov, vznikli medzi vami a obyvateľmi dediny už aj priateľstvá?

Samozrejme, v Lehote žijú úžasní ľudia a máme sa veľmi radi. Za tie roky sme si už na seba zvykli a veľa toho spolu zažili. Vždy sa

porozprávame, poukazujeme si fotky našich detí a ich vnúčat a veľakrát sa už aj stalo, že nám napiekli a priniesli to na pľac.

Natáčanie v Novej Lehote si herci vždy užívajú. Zdroj: TV Markíza

Cítite sa medzi svojimi tromi chlapmi ako kráľovná?

Občas ako kráľovná a občas ako služobná... žartujem. Chlapci ma rozmaznávajú, to musím povedať, Rudko mi každý deň vonku

odtrhne kvietok a povie mi, že som krásna princezná. Miško mi často kvietky kúpi alebo ma poteší nejakou maškrtou, ale najmä mi

veľmi pomáha s deťmi aj domácnosťou. Môžem sa na neho vo všetkom spoľahnúť. Som veľmi šťastná a vďačná za našich dvoch krásnych synov, za môjho manžela, našu rodinu ktorú sa nám podarilo vytvoriť. Z chlapcov sa budeme z celých síl snažiť vychovať slušných ľudí s veľkým srdcom.

