Známa Češka ukázala bruško. Tehotná nie je, má syndróm, ktorý trápi mnohé

„Ak nemáš menštruáciu, nemusí to hneď znamenať, že si tehotná," začína svoje rozprávanie o vážnom zdravotnom probléme Kamila Rundusová. Nepravidelná menštruácia ju trápila od puberty. V priebehu 16 rokov bola u 5 gynekológov a vždy sa sťažovala na rovnaké symptómy. Veľa lekárov jej tvrdilo, že je to teraz normálne, a tak sa učila žiť s bolesťami hlavy, brucha, úzkosťami,depresiami, náladami ako na hojdačke, chronickou únavou i nespavosťou.

Detstvo a dospievanie mala mladá kuchárka plné stresu a večierkov. Podľa jej slov, to mohlo byť hlavnou príčinou problémov. „Začala som veriť, že prácou na sebe všetko nejako zmizne, a do doby, keď si budem chcieť založiť rodinu, sa všetko zrovná," zverila sa Kamu na Instagrame.

Keď jej lekári diagnostikovali syndróm dráždivého čreva, myslela si, že našla príčinu svojho problému. No nebola to úplne pravda. „Keď príde ťažká a stresujúca situácia z vonkajšieho sveta, všetko sa pokojne môže zmeniť. Starý, dobre uložený programy počas pár rokov práce jednoducho nevymažeš. Hlava môže síce byť lepšie nastavená, ale naše fyzické telo všetko absorbuje ako špongia. Moje telo sa začalo prejavovať. V hrebeni mi začali zostávať chumáče vlasov a do 2 mesiacov o polovicu vlasov prišla. Po tele som mala podivné fliačky, opuchla som, nemohla som sa zdvihnúť z postele, a pár týždňov som len ležala ako omráčená," napísala.

Kamila Rundusová je kuchárka, blogerka, cestovateľka. Zdroj: Instagram@ chefkamu

Vážne problémy

Ťažkosti sa zhoršili, keď bola na Kostarike. Vyhľadala si tam nového lekára, ktorý jej urobil rôzne testy. O pár dní jej oznámil, že má syndróm polycystických vaječníkov, vaječníky plné cýst a folikul, diabetes z dôsledku dlhodobej rezistencie inzulínu, spomenul aj narušený endokrinný systém a funkcie štítnej žľazy, neplodnosť, hormonálnu nerovnováhu, chronický zápal v tele a ďalšie veci.

Odporúčal jej hormonálnu liečbu a ona aj, keď s nechuťou k chémii začala lieky v januári užívať. Namiesto úľavy sa u nej objavili ešte horšie stavy. „Čokoľvek som zjedla, som okamžite vyvrátila. Ležala som v mdlobách a len sa snažila meditovať a myslieť na uzdravenie. Lekár mi tvrdil, že musím vydržať. Po mesiaci som si povedala dosť," napísala mladá žena.

Vo februári sa rozhodla odletieť do Austinu v Texase a navštíviť lekára, epigenetika Dana Hamiltona. Ten jej urobil veľa testov a našiel korene jej problémov. Spolu sa pustili do liečby prírodnou cestou. „Ja mám PCOS po mame a tá konečne chápe, prečo nemôže celý život schudnúť z brucha, (inzulín blokuje pálenie tukov), prečo má cukrovku, prečo jej psychika neustále kolíše, prečo zadržuje litre vody, alebo prečo sa jej so mnou nedarilo otehotnieť," hovorí o ďalších príznakoch tejto choroby.

Známa Češka tvrdí, že syndróm polycystických vaječníkov spôsobil aj problém so zväčšeným bruškom. Aj keď sa o ňom v spoločnosti veľa nehovorí, ide o pomerne bežné ochorenie. Na svete ním trpí až 150 miliónov žien, ale odborníci upozorňujú na to, že toto číslo môže byť v skutočnosti vyššie.

