Ženský infarkt príde nenápadne. Pozor na tieto varovné signály

Mnohé deti spia v spálni s rodičmi, aj keď sú už dostatočne zrelé byť vo svojej vlastnej izbe a posteli. Je pohodlné a príjemné neopustiť rodičovskú posteľ. Presný vek sa nedá určiť. Treba nájsť správny moment, keď bude synček schopný osamostatnenia. Rozprávajte sa s ním o zmenách, ktoré očakávate. Dohodnite sa, od ktorého dňa bude spať samo v posteli. Pred odchodom do postele sa uistite, že dieťa má vytvorené všetky podmienky pre dobrý spánok. Teplý kúpeľ, dobrá knižka a objatie môžu dieťaťu pomôcť rýchlo a ľahko zaspať. Dávajte mu drobné odmeny, napríklad body za to, ak zostane vo vlastnej posteli. Problém môže nastať s príchodom mladšieho súrodenca, ktorý bude spať vo vašej posteli. Starší môže ľahko žiarliť a budete to mať ešte ťažšie. Pomôcť môže viac spoločne stráveného času počas dňa.