Zabúdate po sexe na túto vec? Lekár o veľkej chybe, vypomstí sa vám vážnou chorobou!

Ťažko sa radí v zápale vášne, ale na túto vec by ste predsa len myslieť mali. Inak reálne hrozí, že si milovanie niekoľko týždňov a možno i mesiacov nedoprajete vôbec. Radšej obetujte 5 minút!

Máte príznaky?

Ak sem-tam dole pociťujete pálenie, svrbenie, bolesti, problémy s močením, či dokonca máte horúčku - záver je jasný. Výsledkom milovania je nepríjený suvenír, zápal močových ciest, odborne nazvaný cystitída. Okrem rôznych faktorov ju môže vyvolať príliš veľa sexu a nedostatočná hygiena po ňom. Na zápaly močových ciest sú ženy náchylnejšie ako muži. „Najčastejšie sa cystitída vyskytuje u sexuálne aktívnych žien vo fertilnom veku. Výraznú úlohu pri opakovaných uroinfekciách u žien zohrávajú anatomické predispozície, ako je kratšia močová rúra než u mužov, cyklické menštruačné zmeny, hormonálna nerovnováha, stav výživy a dodržiavanie režimových opatrení,“ vysvetľuje urológ MUDr. Igor Bartl.

Do 10 minút

Problém je, že každé milovanie umožňuje prienik baktérií do močového mechúra. Po pohlavnom styku by ste sa preto mali vždy preventívne do desiatich minút vymočiť. Zabránite tak vzniku nežiaducich baktérií. Sprcha „pred“ a „po“ by mala byť automatickou záležitosťou. Nielenže sa pred aktom a následne po fyzickej námahe budete cítiť lepšie, ale najmä zabránite nástupu zbytočného zápalu, ktorý vám môže v lepšom prípade znepríjemniť život na niekoľko dní. V tom horšom prípade sa postará o zdravotné ťažkosti aj na pár týždňov.

Užili ste si? Aby ste neskôr neľutovali. Dávajte si na seba pozor. Zdroj: Shutterstock

Pozor na tangá

Základom je dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny. „Súvisí aj s používaním bavlnenej spodnej bielizne a obmedzením nosenia tango nohavičiek, najmä u rizikových skupín žien. Rozum na pravom mieste treba mať pri výbere a množstve sexuálnych partnerov – ich neuvážené a časté striedanie je mimoriadne závažný faktor pri tomto ochorení,“ upozorňuje urológ MUDr. Igor Bartl. Spúšťačom cystitídy môže byť okrem sexu aj celý rad ďalších činiteľov ako močové kamene, cukrovka, oslabená imunita či rôzne chronické ochorenia. Každá jedna infekcia dokáže podnietiť vznik opakovaných zápalov močových ciest.

Pite a liečte sa

Ak ide o nekomplikovanú cystitídu, prvým a najúčinnejším opatrením je zvýšiť príjem telesných tekutín. Najvhodnejšia je čistá voda, prípadne nesladený bylinný alebo ovocný čaj, či jemne až stredne mineralizovaná voda. Naopak, vyhýbať sa treba káve, silným čajom, alkoholu a sladeným minerálnym vodám. Dôležité je šetriť svoje telo a zbytočne sa nepreťažovať. Racionálna strava by mala byť samozrejmosť. Vyhýbajte sa tzv. „junk food“, ku ktorým patrí najmä čokoláda, zmrzlina, alkohol, a „fast food“, kde zaraďujeme hamburger či pizzu.

Základ liečby však tvoria antibiotiká. Príznaky po nich odznejú po dvoch-troch dňoch, ale samotná liečba by mala trvať jeden až dva týždne.