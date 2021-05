Nezlomte dieťaťu srdce! Týchto 10 viet mu nikdy nehovorte!

Týchto 10 viet urobia viac škody ako úžitku. Zapojte sa do našej veľkej ankety v závere článku a prezraďte nám, či ste niektorú z viet už svojmu drobcovi niekedy povedali.

1. Aký si nešikovný

Znevažujúce poznámky si dieťa bude pamätať ešte aj po dvadsiatich rokoch, keď už bude dospelé. Začne sa podceňovať a nevybuduje si zdravé sebavedomie, a to zrejme nie je váš cieľ. Radšej voľte vetu: "Riško, zdá sa ti to ťažké?" a pokúste sa mu pomôcť:" Uvidíš, pôjde ti to. Ešte raz ti ukážem, ako sa to dá spraviť/vyriešiť."

2. Prečo nie si ako tvoja sestra?

Porovnávanie so šikovnejším, usilovnejším či múdrejším súrodencom vyvoláva na dieťa tlak, s ktorým si nevie dať rady. Každé dieťa je jedinečné, má vlastné tempo a nadanie na niečo iné. Je Katka pomalšia ako jej sestra? Nemusí to byť na škodu. Možno práve preto je dôslednejšia. Sústavným porovnávaním môžete dieťa zneistiť do takej miery, že začne mať komplex menejcennosti. Okrem toho bude si myslieť, že jeho súrodenca máte radšej.