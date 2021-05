TOP 3 šťavnaté HRNČEKOVĚ koláče: Ktorý z nich upečiete ?

Ideálne aspoň dvakrát denne, teda ráno a večer, pričom treba myslieť na to, že to večerné čistenie je kľúčové. Čo sa týka času, správna doba je tá, počas ktorej si dokážete zuby dôkladne vyčistiť. Niekomu stačia 3 minúty, no niektorí ľudia potrebujú 30 minút. Kontrolórom, by mal byť váš jazyk. Po vyčistení zubov si ním prejdite po všetkých plôškach zubov. Ak budú dokonale hladké, je všetko v poriadku. Žuvačka je výborné riešenie, ale hneď po jedle. Neslúži ako náhrada zubnej kefky, pretože zuby nevyčistí, no zneutralizuje pH v ústach, čo je veľmi dôležité.