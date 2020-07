Pacienti s chronickými chorobami sa podľa psychologičky nemusia báť vzťahov. A nielen to. Ak sa dá, mali by ste ich aktívne vyhľadávať. Láska totiž dokáže naozaj divy aj v medicíne. „Každý človek túži po láske, túži po tom, aby bol šťastný. To, vďaka čomu je najšťastnejší a zdravý, sú ľudské vzťahy. Preto je potrebné ich budovať," povedala pre TASR klinická psychologička Laura Janáčková.

Obnoví poškodené bunky

Niekoľko výskumov dokazuje, že láska a sex pomáha nielen chorobám predchádzať, ale aj pomôcť uzdraviť. „Frekvenciu lásky môžete doslova cítiť. Prejaví sa okamžite zvýšením hladiny hormómov ako oxytocín, endorfíny či antioxidantov. To pomáha pri obnove poškodených buniek, zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a pomáha odstrániť toxický odpad z tela. Je jednoduché pochopiť, ako podporuje liečbu," vysvetľuje vo svojom blogu odborníčka na liečbu pozitivným naladením mysle doktorka Kim D'Eramo. Navyše, život v príjemnom vzťahu niekoľkonásobne znižuje stres, ktorý blokuje liečbu.

Pomôže v procese liečby

„Aj keď je niekto fyzicky chorý, môže si vzťahy budovať. Práve o to viac potrebuje lásku," komentuje Laura Janáčková. Pokiaľ má pacient rodinu, mal by sa o tento vzťah starať, mať úctu, láskavosť, toleranciu a porozumenie. Pracujte aj na svojom sebavedomí, čo vám pomôže v tom, aby ste neboli využívaní či manipulovaní. Ak sa obaja partneri budú snažiť pracovať na vzájomnej citovej väzbe, chorému to môže v procese jeho liečby len pomôcť.

Podľa klinickej psychologičky sa netreba báť zadefinovať, čo od života očakávate a tiež vedieť si vybrať, čo mu život núka. „Pre partnera, ktorý nás má skutočne rád, je cenná naša podstata, teda to, akí sme, a nie to, ako vyzeráme," prízvukovala.

Tlačiť sa do intimity?

Podľa jej slov sa dá intímny život viesť vtedy, keď máte oň úprimný záujem. Priznáva však, že niekedy je to náročnejšie. „Vždy, keď sa to zdá náročné, existuje pomoc," dodala. Radí obklopovať sa spoločnosťou aj vtedy, keď sú niektoré ochorenia na prvý pohľad viditeľné. Svoju chorobu pred svojím partnerom neskrývajte. „Všade okolo nás sú ľudia. Hodnota jednotlivca nespočíva v chorobe, ale v tom, aký človek je. Keď to niekto odhalí, tak je to ten pravý človek, ktorý vidí, čo má vidieť," uzavrela Janáčková.

