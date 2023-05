Stráca váš vzťah iskru? Takto sa dá obnoviť už za dva týždne

Lásku na prvý pohľad dokazuje aj veda a môže byť rovnako záruka šťastného zväzku do smrti i večné prekliatie. Keď sa profesorka Stephanie Ortigue z The College of Arts and Sciences na Syracuse University ešte pred desiatimi rokmi pozerala romantickému citu bližšie na kĺb, výsledky jej tímu odhalili, čo sa pri zamilovaní deje.

Pracuje až dvanásť oblastí mozgu a chemické látky ako dopamín, oxytocín, adrenalín a vazopresín sa podieľajú na dobre známej eufórii. Zaláskovanie však podľa jej záverov ovplyvňuje aj zložité kognitívne funkcie. To, či sa zamilováva skôr srdce alebo mozog, ostáva otázkou, no podľa nej ide o vzájomný vplyv „zhora-dole“ i opačne. „Aktivácia v niektorých častiach mozgu môže vytvárať podnety pre srdce, motýle v žalúdku. Symptómy, ktoré pociťujeme ako prejav srdca, zas môžu niekedy pochádzať z mozgu," cituje expertku ScienceDaily.

Doslova rastiete

Ak sa do niekoho „zakukáte“, stúpa vám aj hladina nervového rastového faktora, a to výrazne vyššie, ak ste zamilovaní čerstvo. Ide o molekulu sociálnej chémie i lásky na prvý pohľad, ako sa potvrdilo v dávnejšej štúdii, a podľa Ortigue to dokazuje vedecký základ lásky.

Jej výskumné výsledky, uverejnené v časopise Journal of Sexual Medicine, prispeli k mnohým ďalším skúmaniam vplyvu zamilovanosti a života v šťastnom zväzku na celkové zdravie ľudí. Je napríklad zdravšia čerstvá zamilovanosť alebo dlhodobý zväzok? Ak takto fungoval mozog pri výbere aktuálneho partnera, nevyplýva z toho zároveň aj riziko, že sa takto aktivuje „hlava-nehlava“ znova pri niekom inom? Jasné je len to, že zamilovať sa je oveľa ľahšie, ako v presvedčení, že ste s vhodným partnerom, zotrvať. Pokiaľ ste aktuálne skôr vo fáze pohrávania sa s myšlienkou výmeny svojej polovičky, spozornite a overte si, či by ste spravili naozaj dobre.

Láskové OCD

V zahraničí sa ujal pojem ROCD, v preklade vzťahová obsedantno-kompulzívna porucha, keď človek neustále premýšľa nad lepším partnerom, akého v skutočnosti má. Sústredí sa na jeho negatívne stránky, vzťah spochybňuje a neustále sa zaoberá predstavou, s kým by mu bolo lepšie. Ide o relatívne častý subtyp obsedantno-kompulzívnej poruchy typickej iracionálnymi myšlienkami a nutkavým správaním vedúcim k uvoľneniu úzkosti.

Podľa údajov Americkej psychologickej asociácie z roku 2013 je táto porucha osobnosti jednou z najrozšírenejších vo všeobecnej populácii s odhadovaným výskytom od približne dvoch až takmer k ôsmim percentám. A podľa štatistík môžu byť rovnako rozšírené aj príznaky ROCD. Ako zistiť, či do nich patríte aj vy alebo sú vaše výhrady k partnerovi naozaj oprávnené?