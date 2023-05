Spievanka s manželom prežíva peklo: Má akútnu leukémiu, toto bol prvý príznak

Kolotoč problémov sa začal v roku 2021, keď sa Spievankin manžel cítil tri mesiace neustále unavený, bol mrzutý a potreboval si každú chvíľu ľahnúť. „Pýtala som sa ho, čo mu je. Či ma krízu stredného veku, keď stále spí, a on reagoval: Ja neviem, nechaj ma,“ začala svoje rozprávanie Mária Podhradská pre Život.

Prezieravo svoju polovičku poslala na vyšetrenie, kde mu vzali krv a to bola doslova jeho záchrana.„Povedali mu, že keby prišiel o dva týždne, tak ho možno už ani nezachránia. Išlo totiž o akútnu leu­kémiu,“ vracia sa do minulosti speváčka, pre ktorú bola táto správa zničujúca a neuveriteľne bolestivá.

„Bol to šok a pamätám si prvú vetu, ktorú som povedala, keď nám to s manželom pani doktorka oznámila. Spýtala som sa jej: Ale viete ho uzdraviť?! A ona povedala: ‚My nie, ale niekto iný ho uzdraví.‘ Ja som však tejto vete vôbec nerozumela. Neskôr som pochopila, že museli nájsť darcu, jeho jedinou záchranou bola transplantácia kostnej drene,“ hovorí Mária.

Tvrdý režim

Nasledovalo obdobie, kedy chemoterapiu striedala rádioterapia. Po transplantácii strávil v nemocnici ešte dlhé týždne a ani návrat domov nebol jednoduchý. Nemohol jesť sladké, ani surovú zeleninu, či citrusy, ísť na slnko, stretávať sa s ľuďmi. „Keď u nás niekto dostal čo i len nádchu, on sa sťahoval do babkinho bytu v Nitre, aby bol izolovaný. Raz sme ho takto ochránili aj pred koronou, keď sa dcéra nakazila,“ vysvetlila Spievanka.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Jej životná láska Miro sa má momentálne dobre, ale v liečbe musí stále pokračovať. „Povedali nám, že do dvoch rokoch od transplantácie si telo musí na ten orgán, aj keď v tomto prípade sú to kmeňové bunky, zvyknúť. Jeho telo si teda zvyká. U každého je to rozdielne. Podstupuje rôzne liečby, ktoré mu v tom pomáhajú. Chodí na ožarovanie bielych krviniek, aby mu nebojovali proti tej transplantácii,“ vysvetľuje Podhradská.

A hoci si jej manžel prešiel skutočne peklom, nestratil svoj úsmev. Kto ho totiž pozná, vie, že je to chodiace slnko a pozitívnej energie mal vždy na rozdávanie. „On to bral veľmi statočne, humor mu veľmi pomáhal. Viem si predstaviť, že to mohlo byť oveľa ťažšie, keby upadal.“ Jeho hnacím motorom boli okrem jeho láskyplnej rodiny najmä priatelia.