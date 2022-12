Soňa Norisová: Ako som za tri mesiace schudla 14 kíl

Vraj ste si v minulosti prešli syndrómom vyhorenia?

Mám pocit, že syndróm vyhorenia stále akoby niekde nado mnou bol. Uvedomujem si, že by to mohlo veľmi ľahko prísť. Myslím, že to trošku súviselo aj s kovidovou situáciou. Kovidom som si prešla dvakrát, ale ide skôr o to, že sme boli zatvorení a začali sme vnímať rôzne veci. Mala som všelijaké stavy úzkosti, nespania. Nikdy som si nemyslela, že problém so spánkom môže byť taký veľký. Že to ovplyvňuje úplne všetko. Bola som nervózna, podráždená, nešťastná. Potom sa to začalo prejavovať aj na rôznych bolestiach, najmä hlavy. Nebol priestor, aby sa telo počas spánku zregenerovalo. Keď spánok chýba, je to naozaj hrozné. A trvalo to veľmi dlho.

Soňa Norisová a Daniel Rous v českom kriminálnom seriáli Policie Modrava. Zdroj: NOVA

Ako ste sa z toho dostali?

Po dlhom čase to proste prešlo. Skúšala som všetko možné, dýchacie techniky, všelijaké melatoníny, rôzne bylinky a čajíčky. Neviem, či mi nakoniec pomohol produkt obsahujúci melatonín, ktorý mi poradil kamarát. Ale mám dojem, že ten mi začal zaberať a postupne to prešlo. No mala som dokonca obdobie, že som sa bála ísť spať. Vypestovala som si strach. Prišiel večer a ja už som si hovorila – zase sa nevyspím. Vedela som, že by som nemala samú seba dopredu strašiť, ale bolo to ťažké.