Škúlenie ako skrytý príznak vážnej choroby: Čo si všímať, radí lekárka

Keď osemročnému Miškovi začalo vždy pri večeri zabiehať očko, Diana, jeho mama, spozornela. Vedela, že niekedy škúlia bábätká, ale z ničoho nič dieťa v školskom veku? Úzkostlivá myseľ vygenerovala všetky možné katastrofické scenáre od nádorov na mozgu, či na očku až po istú slepotu. Na internete sa nedočítala viac, ako už viac‑menej vedela či tušila. Všeobecnú lekárku pri preventívnej prehliadke príliš Miškovo očko nerozhodilo. Pre istotu ho však poslala na odborné vyšetrenie k detskej oftalmologičke.

Náhly nástup

„Oči sú za normálnych okolností v strednom postavení. Pokiaľ sú z tohto rovnobežného stredného postavenia odchýlené, dochádza k škú­leniu. Škúlenie, odborne strabizmus, je teda funkčná porucha videnia, ktorú sprevádza asymetrické postavenie očí,“ objasňuje očná lekárka MUDr. Natália Dubeňová.

Príčin škúlenia môže byť mnoho, či ide o vážnu vec, môže napovedať jeden výrazný príznak. „U detí do veku troch mesiacov ide o pomerne častý jav. Oči totiž nadobúdajú schopnosť spolupracovať postupne. K škúleniu však môže dôjsť aj v ne­skoršom veku. Nebezpečný je najmä náhly strabizmus. Dôležité je podstúpiť podrobné vyšetrenie u oftalmológa, aby bolo možné vylúčiť závažné ochorenie alebo úraz, dôsledkom ktorých môže škúlenie nastať,“ konkretizuje odborníčka.

Ukláňa sa?

Podľa lekárky príčinou škúlenia môže byť porucha okohybných svalov, prekonaná infekcia, predčasný pôrod, systémové ochorenie ako endokrinologické, neurologické či cievne alebo úraz. Rovnako sa pod vznik škúlenia veľmi často podpisuje aj vysoká ďalekozrakosť, astigmatizmus a rozdielne dioptrické hodnoty obidvoch očí.

„Rodič by si mal všímať správanie dieťaťa. Častým príznakom je prižmurovanie jedného očka, prípadne úklon hlavy do jednej strany,“ dopĺňa Natália Dubeňová. Ak dieťaťu zabehne očko len ojedinele, naozaj netreba panikáriť. Niekedy ide len o následok banálnej únavy, tak ako to bolo po zhodnotení detskou oftalmologičkou u Miška. Dôvod na obozretnosť však je.

Nečakajte

Otáľať sa neoplatí ani pri bábätku, ktorého pohľad by už v určitom vývinovom období mal byť priamy. „Približne v treťom mesiaci je dieťa schopné pozerať sa oboma očami súčasne a táto schopnosť sa upevňuje do šiesteho mesiaca po narodení. Dovtedy je škúlenie – teda nerovnobežné očné postavenie – u detí bežné. Po šiestom mesiaci pokračuje vývoj binokulárneho videnia, čiže videnia oboma očami súčasne a dokončuje sa približne okolo šiesteho roku. Ak sa škúlenie objavuje aj po šiestom mesiaci, určite odporúčam návštevu pediatra a následne, v prípade jeho odporúčania, navštíviť tiež detského očného lekára,“ zdôrazňuje lekárka, že škúliace očko treba určite liečiť.