Šiesta choroba začína vysokou horúčkou. Dokážete ju odlíšiť?

Asi to bude ona,“ čítam v internetovej diskusii mamičiek, v ktorej sa snažím zistiť niečo viac o záhadnom detskom ochorení. Netrvá dlho a už som v spojení s mamičkou Mirkou. Tá vie o šiestej chorobe oveľa viac než ja. Nečudo. Syn Kubko ju prekonal. A dokonca dvakrát, čím sa stáva výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. A to znie jasne: „Pri prekonaní šiestej choroby sa vytvorí celoživotná imunita.“ Nie, nie je to tak. Potvrdzuje to aj Viera Petrušková, všeobecná lekárka pre deti z ambulancie v Nitre, ktorá sa v praxi taktiež stretla s opakovaným výskytom tejto choroby u detí.

Prečo šiesta?

Šiesta choroba za svoj názov vďačí svojim pôvodcom, ktorými sú najčastejšie herpesové vírusy 6. typu, veľmi výnimočne herpesvírus 7. typu. Našťastie nepatrí medzi vysoko infekčné ochorenia, šíri sa kvapôčkovou infekciou, blízkym kontaktom s malým pacientom. „Šiesta choroba, alebo exantema subitum, je veľmi časté vírusové ochorenie vyskytujúce sa u detí medzi 5. mesiacom a 5. rokom, najčastejšie medzi 6. - 10. mesiacom, hlavne pri prerezávaní zúbkov, kedy je u detí oslabený imunitný systém. Veľmi zriedka ochorie i staršie dieťa, dokonca aj dospelý človek, ktorý chorobu v detstve neprekonal,“ vysvetľuje lekárka.

Pre šiestu chorobu sú typické drobné vyrážky, ktoré väčšinu vznikajú po ústupe teplôt, avšak nemusia sa prejaviť u všetkých. Pri diagnostike je preto dôležité pozerať sa na celú škálu symptómov. To, čo môže dieťatko skutočne potrápiť, sú dlhotrvajúce teploty. „Vyžadujú si návštevu lekára a dôkladné vyšetrenie, pri ktorom kontrolujeme moč, vyšetrujeme zápalovú aktivitu – CRP, ktoré je nízke, keďže sa jedná o vírusové ochorenie, prípadne vyšetríme krvný obraz,“ približuje metódy diagnostiky detská lekárka.

S antibiotikami opatrne

U niektorých rodičov môže šiesta choroba vyvolať paniku a preto hľadajú prvú pomoc v užívaní antibiotík. Dieťatku však nemusia pomôcť. „Je potrebné pretrvávajúce teploty dôkladne vyšetriť a nenasadiť hneď antibiotiká. Často sa totiž stane, že dieťa berie antibiotiká, teploty ustúpia, čo by sa stalo aj bez ich užívania, a dieťatko sa následne vysype, čo môže evokovať alergiu práve na podávané antibiotiká,“ zdôrazňuje naša odborníčka. Malému pacientovi pomôže predovšetkým symptomatická liečba. „Znamená to, že znižujeme teplotu, podávame dieťaťu dostatok tekutín, podporujeme imunitu vitamínmi, dbáme na dostatočný oddych, pri kašli podávame lieky na jeho reguláciu a podobne,“ dodáva na záver Viera Petrušková.

