Sebavedomie sa dá naučiť: Pomôže aj pri problémoch s počatím, radí expertka

Fertility koučing je zameraný na ženy a páry, ktoré majú problém otehotnieť. Koučing sám o sebe je tvorivý proces zmeny, ktorý inšpiruje klienta k maximálnemu využitiu svojho potenciálu, povedala v rozhovore pre Evu popredná slovenská fertility koučka Marcela Korčeková.

Ste prvou fertility koučkou na Slovensku. Aké máte výsledky?

Aktuálne je už na svete 107 detí, a to sú deti, o ktorých mám ja prehľad, teda ich maminy mi poslali fotku bábätka a poďakovanie. Som vďačná a šťastná, že klienti mi dajú aj po rokoch o sebe vedieť, je to skvelý pocit. V mojom koučovaní ide o prácu so ženami (pármi), ktorí majú problém s plodnosťou. Ich želateľný výsledok je zdravé dieťa. Paradoxne tu platí, že oveľa vyššia hodnota je rovnováha v živote, nadhľad, vnútorná radosť a spokojnosť. Na tom s klientkami pracujem a vo väčšine prípadov sa klientkam narodí zdravé dieťa. Je to efektívne a funguje to. V tomto prípade sú výsledky veľmi dobre merateľné, ale aj zhmotnené v podobe krásnych detičiek.

Akú úlohu zohráva pri ceste za vytúženým dieťatkom psychika?

Plodnosť je veľmi komplexná záležitosť, kde do hry vstupujú mnohé faktory, či už je reč o reprodukčnom systéme, endokrinológii, genetike, imunológii, hematológii – a psychike. V zahraničí už pochopili aj vplyv psychiky na celý proces. U nás sa psychika v tejto téme ešte stále podceňuje, hoci za tie roky praxe vnímam zlepšenie. Páry, ktoré majú problém počať dieťa a založiť si rodinu, často trpia emocionálne aj sociálne. Najčastejšie prežívajú pocity frustrácie, hnevu, beznádeje, sklamania, smútku a sociálnej izolácie. Ak sa o niečo veľa rokov snažíte a výsledok napriek snahe sa nedostaví, veľmi vás to vyčerpá. Dôležité je zmeniť uhol pohľadu na svoju situáciu, mať dostatok životnej energie a veriť sebe, svojmu telu, prípadne procesu, ktorým prechádzate. To je však veľmi ťažké si vôbec uvedomiť a tu je fertility kouč veľmi dobrým sprievodcom.

Nie každej žene je dopriate mať deti. Ako sa môže vyrovnať s bolesťou, že zostane bezdetná?

Samozrejme, nie každý pár sa dopracuje k vytúženému dieťatku. Ďalšia možnosť je dieťa si adoptovať alebo ostať bezdetný. Mám aj klientky, ktoré počas koučovania prišli na to, že matkami nechcú byť a láka ich niečo iné – cestovanie, charitatívna činnosť. Úspech je to, že na to prídu a priznajú si to. Spoločnosť stále ženy tlačí do roly matky, toto je nepríjemný aspekt, ktorý mnohé ženy pomýli. Žena má svoju hodnotu vždy a nemusí byť nutne matkou. V prípade nedobrovoľnej bezdetnosti je dôležité zmieriť sa so situáciou a žiť svoj život s radosťou, naplnením v iných oblastiach, cítiť svoju sebahodnotu.