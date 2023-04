Prvé milovanie až po 30? No a čo! Štatistiky vás prekvapia

Odkladáte prvý pohlavný styk do zrelšieho veku, keď už viete, že dotyčný bude stáť za to? Alebo je skôr vo veci vážnejší problém? Tridsiatničiek, ktoré sú ešte panny, je viac, ako by ste si mysleli.