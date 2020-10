5 pilierov harmonického vzťahu. Na čom stojí ten váš?

Návod na šťastné partnerstvo? Jeden pre všetkých existovať nemôže. Rôzne kombinácie charakterov robia svoje. Niektorí preň musia robiť kompromisov viac, iným to ide možno trošku ľahšie. Hlavne si vážte to, čo máte, ak to za to stojí.

Láskavé maličkosti robia zo vzťahu pevný zväzok bez ohľadu na to, koľko máte problémov. Ide o to, ako sa k sebe správate, a ako ich prekonávate.

A čo hovorí veda fungujúcich vzťahov?

Zdieľaná radosť

Nie je prekvapivé, že ak je človek pozitívne naladený, robí šťastným aj toho druhého. Tomuto aspektu šťastia sa venovali aj výskumníci na Univerzite v Chicagu. Zistili, že čím vyšší level optimizmu muž má, tým menej konfliktov a viac spokojnosti sa vyskytuje v jeho vzťahu.

Zdroj: Shutterstock

Cennejším poznatkom štúdie je, že silnú väzbu medzi partnermi vytvorí spôsob, akým jeden na druhého reaguje pri oznamovaní dobrej správy. Vzrušenie? Hrdosť? Alebo ľahostajnosť? Buďte vnímaví a počúvajte.