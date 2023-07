Nevychádzate so svokrou? Praktické tipy ako to zmeniť

Má skutočne vzťah so svokrou taký konfliktný potenciál ako sa traduje? Mnohé historky to potvrdzujú, ale bez problémov nájdete aj páry, ktoré s jednou alebo druhou svokrou nikdy nemali problémy. Niekedy stačí, aby ste si hneď na začiatku stanovili pravidlá. Tipy, ako vyjsť so svokrou, prezradila na stránke familie.de nemecká psychoterapeutka a párová terapeutka Marga Bielesch.

Stanovte hranice

Hneď na úvod priznáva, že problémy so svokrou nie sú ojedinelé. Podľa jej skúsenosti sa najčastejšie objavujú v čase, keď sa dvojici narodí dieťa. Hneď na úvod má jednu praktickú radu. „Vzťahy si formujete sami. Svokra sa môže správať len tak agresívne, ako jej to dovolíte. Väčšinou je to tak trochu vo vašich rukách,“ povzbudzuje terapeutka. Hneď na začiatku sa snažte jasne, ale slušne stanoviť hranice.„Dajte vonkajšiemu svetu najavo, že toto je vaša malá rodina, vaše vlastná cesta a chcete to robiť po svojom. Môžu vám povedať svoje postrehy, ale rozhodujete vždy vy. Je to veľmi dôležité,“ upozorňuje párová terapeutka. Dôležité je, aby partner stál pri vás a pred rodičmi vaše rozhodnutia nespochybňoval.

Problém riešte hneď

Konflikty a výmena názorov patria k akémukoľvek spolunažívaniu. Snažte sa všetko riešiť postupne. Niekedy si až s odstupom času uvedomíte, že už je na vás toho príliš veľa a boli prekročené všetky limity. „Aj keď ste mladší, nedajte sa zastrašiť. Inak bude frustrácia narastať. Stojte si za svojimi potrebami, riešte ich hneď a konštruktívne,“ radí Marga Bielesch. Svokra napríklad často komentuje stravovanie svojich vnúčat. Je však len na vás kedy budete dojčiť a ako dlho, čo budete svojmu dieťaťu dávať jesť a podobne. Platí to aj pre výchovu. Najhoršie je, ak sa veci nevyjasnia, potom medzi vami ležia ako balvan. Nebuďte vzťahovačná a snažte hovoriť vždy otvorene.

Dôležitá podpora

Určite je pekné, ak sa so svokrovcami stretávate pravidelne, ale nie je to nevyhnutné. „Navštevovať by ste ich mali preto, leto to naozaj tak cítite. Určite nie je dobrá cesta, ak ste k stretávaniu nútení. Negatívne pocity budú pôsobiť podprahovo,“ hovorí psychoterapeutka. „Ak ste už vyskúšali všetko, no akosi to stále nevychádza, je dôležité, aby ste sa s partnerom o tom otvorene porozprávali. Určite mu umožnite pokračovať v bežnom kontakte s rodičmi.“ Vyhnite sa direktívnym vyhláseniam – buď ja alebo oni. Ak už máte spolu dieťa, je lepšie, aby sa partner trochu viac postavil na stranu partnerky a podporil ju. Jasne dáte najavo, že už máte svoju vlastnú rodinu.

Chce to čas

Budovanie vzájomného vzťahu si často vyžaduje trpezlivosť. „Ak sa vám svokra nechce otvoriť, je to zbytočná námaha. Môže to byť aj tým, že má svokra obáva. Vždy však k nej pristupujte otvorene a sledujte ako sa to vyvíja. Vždy je dôležité ukázať pochopenie pre situáciu,“ dodáva na záver.

