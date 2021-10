Nevinná bolesť brucha doviedla Moniku Hilmerovú z divadla rovno pod nôž

Počas prvej vlny korony ste veľa športovali a zhodili 6 kíl. Sú späť?

Všetky kilá som späť nenabrala, ale vo forme, v akej som bola, som sa neudržala. Ako sa znova začal pracovný kolotoč, nemohla som si dovoliť pravidelnosť v športovaní a trochu som z toho vypadla. Ale hlavne som sa musela stravovať mimo domova a bola som celé mesiace odkázaná na kateringovú a hotelovú stravu. No verím, že sa do toho opäť vrátim, práve sa mi skončil jeden projekt v Česku. Mám teda viac času na šport a už môžem jesť zdravú stravu, na akú som zvyknutá.

Vraj rada beháte?

Beh milujem, no teraz ma odeň odstavil členok, viac ako mesiac a pol s ním niečo mám. Behávala som s naším psom, ale teraz chcem prejsť na bicykel. Zistila som, že pri bicyklovaní ma členok nebolí.

Od detstva chodieva Monika s otcom na túry, naučil ma milovať turistiku a spoznávať naše hory.

Vlani ste sa kúpali medzi kryhami za severným polárnym kruhom. Ste otužilec?

Otužovanie nerobím pravidelne, ale viem sa hecnúť. Inšpiráciou pre mňa bol otec, s ktorým som bola v Nórsku asi pred 13 rokmi a on sa medzi kryhami vykúpal. Vtedy som nemala odvahu, ale vlani v lete, keď sme na tých miestach v Nórsku boli s Jarom, som sa rozhodla, že to skúsim aj ja. A musím povedať, že to nie je také strašné, ako to vyzerá.

Úplne bez prípravy?

Keď som ešte nemala deti, zvykla som si, inšpirovaná cvičeniami ženských piatich Tibeťanov, večer napustiť vaňu studenou vodou. Cez noc sa trošku oteplila a ráno, hneď po zobudení, som do nej vliezla. Keď som vyšla zo studenej vody, kožu som si poriadne vyšúchala rukami, bez uteráka. Bol to fantastický vstup do dňa. Mala som výbornú náladu, vyplavili sa mi endorfíny. Teraz robím aspoň to, že sa kúpem v bazéne, kde máme asi 13-stupňovú vodu. Uvidím, ako dlho mi to vydrží, keď začne teplota klesať nižšie. Ale nič nebudem siliť. Myslím, že otužovanie je aj v psychike, a keď sa na niečo nastavíte a uvoľníte, veľa vecí sa dá prekonať.

Vy sa nezdáte, máte napríklad aj pilotný preukaz na paraglajding.

Mám ho, ale už by som si ho musela obnoviť, roky nelietam. Výšky ma lákali od detstva, napríklad aj liezť na skaly. Paraglajding som robila ako veľmi mladučká, okolo dvadsiatky. Lietanie na padákovom klzáku boli perfektné zážitky, rada na to spomínam. To ticho hore, kde počujete len vietor, ako sviští. Bolo to super.

Pred rokom v septembri ste podstúpili akútnu operáciu slepého čreva. Čo sa stalo?

Nemala som žiadne problémy a v jeden večer ma začalo bolieť brucho. Tak intenzívne, že som nemohla ani spať. Ráno, keď som išla na skúšku do divadla, mi bolesť veľmi pripomínala príznaky ako pri slepom čreve. Nebola som si istá, ale v priebehu doobedia sa bolesť zintenzívnila. Počas obednej pauzy som preto dokrivkala do nemocnice, už mi bolo brutálne zle. Vyšetrenie ukázalo, že musím ísť okamžite do operačnej sály. Bolo to naozaj o päť minút dvanásť, ak nie neskôr.

Takže z divadla rovno pod nôž?

Áno. Ale tým, že som mala v nemocnici pri sebe scenár a Jaro mi priniesol notebook, hneď na druhý deň po operácii som už bola prítomná na ďalšej skúške, online. Bolo to v čase pandémie, keď sa týmto spôsobom dosť fungovalo. Režisérka bola online z Budapešti, ja z nemocnice, a ostatní kolegovia boli v divadle.

