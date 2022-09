Nela Pocisková o treťom dieťati a svadbe s Filipom Tůmom

Verejnosťou hýbu opičie kiahne, ale vy ste prekonali nedávno ovčie. Ako ste to zvládali?

Bolo to vlani na Vianoce. Deti ich doniesli zo škôlky. Najprv mala kiahne Lianka, o dva týždne Hektor a deň pred Vianocami som prvý pupáčik objavila na sebe ja. V tom čase som pre herpesy brala pilulky na liečbu vírusových ochorení a myslím, že to mi veľmi pomohlo. Všetci ma strašili, ako ťažko dospelí znášajú ovčie kiahne a často skončia v nemocnici s vážnymi následkami. U mňa to bolo hrozné asi len štyri dni. Zvládla som ich celkom dobre. Ale bolo to jedno z najnepríjemnejších ochorení, aké som kedy mala, hlavne pre vysoké teploty.

Možno ste teraz lepšie chránená pred opičími kiahňami.

No bodaj by. Ale ja už tieto informácie vôbec nesledujem, vyčerpáva ma to. Snažím sa, aby sme sa zdravo stravovali, aby som nemala toľko stresu, aby nám fungovala imunita. Je toho na mňa aj s tým kovidom veľa.

Niektorí diváci si Nelu až prílš stotožnilu s jej postavou seriálovej lekárky ažiadajú ju o vyšetrenie. Zdroj: TV Joj

Často hráte postavy lekárok, ste vďaka tomu medicínsky viac podkutá?

Viete, čo je smiešne? Na internete si čítam, že ľudia chcú ísť ku mne na vyšetrenie! Hrala som v dvoch lekárskych seriáloch a v ďalšom som mala postavu doktorky. Medicínsky svet ma veľmi fascinuje, lekári sú pre mňa hrdinovia a mám pred nimi obrovský rešpekt. Vďaka mojim rolám trochu viac do toho vidím, nakoniec aj môj brat je plastický chirurg. Som na neho nesmierne pyšná. No ja keď vidím krv odpadávam. Takže túto prácu by som robiť nemohla.