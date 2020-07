Timea sa v jednej chvíli veselo usmieva, o pár minút je všetko inak. Stačí maličkosť, ktorá ju znervózni, a jej jednoducho prepne. Ale vždy má na to „dôvod“: Mám migrénu. Asi som niečo zjedla. Ten môj nízky tlak. Tromfom sú hormóny. Pred menštruáciou, počas nej, po nej... „Pomôže mi, keď si ľahnem, zatvorím oči a zhlboka dýcham. Po pol hodine som v pohode, ticho mi pomáha,“ hovorí o tom, čo si nie vždy v práci môže dovoliť.

Úprimnosť lieči

Ženy sú vo všeobecnosti citlivejšie a náladovejšie nielen vinou hormonálnych pochodov. Odborníci však dnes hovoria o stúpajúcom počte mužov, ktorí sú hypersenzitívni a nálady im lietajú ako na horskej dráhe. „Je prirodzené nebyť občas vo svojej koži, ale ak pravidelne prechádzate zo stavu nekontrolovanej radosti do nervozity, úzkostných a depresívnych nálad, je najvyšší čas proti nim zakročiť,“ upozorňuje psychologička Diana Bultmanová, že z otravnej náladovosti inak môžete vážne ochorieť.

Prvý krok správnym smerom je priznať si problém aj to, že si s ním neviete rady. Je to také jednoduché, a pritom to toľkí neurobia. Porozprávajte sa s niekým blízkym, komu veríte. Otvorená diskusia o pocitoch, nech už sú akokoľvek chaotické, je tou najrýchlejšou cestou, ako ich skrotiť. No nie vždy to stačí.

Kedy je to vážne?

„Ak vám zmeny nálad zasahujú do vzťahov a každodenného života, porozmýšľajte o rozhovore so psychoterapeutom,“ radí odborníčka. Zdravotná poisťovňa na to prispeje tým, ktorí majú výmenný lístok od praktického lekára. K súkromníkovi môžete zájsť „len tak“.

„Odborník zváži, ako dlho problémy trvajú, čo k nim vedie a najmä, ako sa s nimi popasovať. Dôležitá je i celková anamnéza a štruktúra osobnosti. Ak svoj stav zanedbáte, môže vás priviesť až k rozkladu, dekompenzácii osobnosti – vnútorné napätie bude narastať, budete viac roztržitý a nesústredený. Nedokážete kontrolovať svoje správanie, predvídať ani plánovať. Podceňujete alebo preceňujete svoje schopnosti a doháňate ľahko riešiteľné problémy do extrémov,“ varuje Diana Bultmanová pred dôvodom, prečo to má Timea v živote také ťažké.

Stačí pochopiť

Nielen ona maskuje svoje nešťastie hnevom a radšej vyvolá hádku, ako by mala ukázať svoj smútok. „Je to bežné,“ súhlasí psychologička. „Ide o zástupné emócie a väčšina ľudí ich nedokáže identifikovať. Objavujú sa v momente, keď si neviete rady. Psychoterapia ich pomôže nájsť, porozumieť im a ovládnuť ich,“ hovorí odborníčka. Aby ste už nemuseli ľutovať, že ste po niekom „bezdôvodne“ vyleteli.