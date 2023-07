Ochráni vás tričko pred spálením? A kedy s červenou kožou ísť k lekárovi?

Niekedy sa stane, že počas dovolenky na slnečné lúče akosi pozabudnete a výsledkom môže byť nepríjemné spálenie. Problém sa neobjaví hneď, rozvinie sa po štyroch až šiestich hodinách po pobyte na slnku. Pokožka výrazne sčervenie.

Pomôžte jej s regeneráciou

„Ide o priame poškodenie kože, ktoré sa odborne nazýva dermatitis solaris. Ak sa vám to stane, určite odíďte zo slnka. Pokožku okamžite chlaďte vlažnou sprchou, namočeným uterákom alebo obkladom,“ pridáva praktické tipy dermatologička MUDr. Petra Milko. „Použite regeneračný hojivý gél, penu napríklad s obsahom pantenolu, Aloe vera. Pri hojení a šúpaní aplikujte krémy s označením cica alebo ľahké hydratačné krémy po opaľovaní bez parfumu a alkoholu. Nezabudnite zvýšiť pitný režim. Pri bolestiach môžete užiť i analgetiká.“ Ak nemáte poruke špeciálne regeneračné prípravky, môžete ako prvú pomoc využiť vychladený biely jogurt alebo smotanu. Opatrnejší buďte, ak sa vám na koži objavili pľuzgiere.

Musí sa zahojiť

Hoci vás to môže lákať, nikdy si vzniknuté pľuzgiere sami neprepichujte. Hojenie nebude rýchlejšie a navyše zbytočne zvyšujete riziko infekcie. „Po chladení a aplikácii hojivej peny alebo gélu ich nechajte hojiť spontánne. Ak je však spálená veľká plocha tela, máte množstvo pľuzgierov, horúčky, vraciate, ste slabí, vyhľadajte radšej lekára,“ radí dermatologička. „V prípade detí, ktoré

sa spália do pľuzgierov, je lekárske vyšetrenie vždy nutné.“ Slnku sa vyhýbajte až do úplného zahojenia. Po ošúpaní sa musí vytvoriť nová vrstva pokožky. Avšak pozor, je extrémne náchylná na ďalšie spálenie.

Pomôže tričko?

Rozmýšľate, že sa pred škodlivým žiarením schováte do šiat? „Klasické, napríklad bavlnené oble- čenie je lepšie ako nič, ale ochrana je nedostatočná a slabá. Nepekne sa môžete spáliť aj cez tenké biele tričko,“ upozorňuje doktorka Petra Milko. „Všeobecne platí, čím tmavšia a hustejšia látka, tým lepšie. Najideálnejšie je voliť špeciálne, dnes veľmi dobre dostupné, oblečenie s certifikáciou UPF 50+, ktoré bolo vyvinuté na to, aby vás ochránilo pred UV žiarením.“ Pod tento typ odevov už nemusíte nanášať ochranný krém. Bez problémov nájdete aj certifikované klobúčiky, čiapky či plavky pre deti.



