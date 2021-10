Moderátor T. Juríček: Následky mozgovej príhody cítim dodnes

Pred takmer ôsmimi rokmi pribudol do vášho života Blue, austrálsky ovčiak. Prečo ste sa rozhodli pre také netradičné psie plemeno?

Musím vás poopraviť. Blue je austrálčan iba zčasti, druhý z rodičov je sibírsky husky. Rozhodli sme sa pre neho spontánne, keď sme sa nasťahovali do podnájmu v Bratislave a majiteľka povedala, že nemá nič proti zvieratám. Deň na to som našiel inzerát: „Darujem miešanca austrálskeho ovčiaka a huskyho.“ Pozrel som na fotku a bola to láska na prvý pohľad. A možno to bol osud...

Že je pes najlepší priateľ človeka, to vôbec nie je klišé.

Čo vám priniesol do života?

Od mala som miloval psov, ale nikdy som vlastného nemal, bol to môj sen. A Blue je ten najkrajší sen, aký si dokážem predstaviť. Obohatil mi život, priniesol pohyb v prírode, oddanosť, kopec srandy, ale aj starosti. A že je pes najlepší priateľ človeka, to vôbec nie je klišé.

Tomáš Juríček a jeho najlepší kamarát Blue. Zdroj: instagram.com/Tomáš Juríček

Vlani ste si pribrali aj sučku Lunu. Je z útulku?

Oslovila ma známa na instagrame, že hľadaju domov pre nechcené šteniatko a či jej nepomôžem prezdieľať to na sociálnych sieťach. Tak som jej povedal: „Nepomôžem, my si ju zoberieme!“ Luna dala spočiatku Blueovi zabrať, v jeho revíre sa zrazu ocitlo malé šteňa. Ale od začiatku to bol veľmi pekný vzťah, Luna sa bez Bluea nevie ani pohnúť.

Svoju manželku ste požiadali o ruku v telocvični. Prečo práve tam?

Štyri roky sa pravidelne venujem croddfitu a Anežka s ním začala rok po mne. Pre nás oboch sa stal vášňou. Chcel som Anež prekvapiť a poslúžila k tomu každoročne sa opakujúca charitatívna akcia, ktorej sa u nas v crossfitovom gyme zúčastňujeme. Jej súčasťou je mimoriadne náročný workout, ktorý cvičia ľudia po celom svete. Vedel som, že tam to čakať nebude. A prekvapenie sa podarilo!