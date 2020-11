Meghan Markle prehovorila o strate druhého bábätka. Jej slová vás dojmú

Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markle v júli tohto roku spontánne potratila. Potvrdila to v článku pre denník The New York Times.

Meghan si spomína, že práve prebaľovala svojho prvorodeného syna Archieho, keď pocítila prudký kŕč a spadla na zem. ,,Keď som držala v rukách svoje prvorodené dieťa, vedela som, že práve strácam to druhé. O niekoľko hodín neskôr som ležala v nemocničnej posteli a držala manžela za ruku.“

Tridesaťdeväťročná Meghan ďalej popisuje svoj "neznesiteľný smútok", a spája ho so zármutkom mnohých ľudí, ktorým zomreli rodinní príslušníci na ochorenie COVID-19. Zamýšľa sa aj nad poslednými chvíľami Afroameričana Georga Floyda, ktorý zomrel po tom, čo mu policajt pri zatýkaní takmer osem minút kľačal na krku, a nad demonštráciami, ktoré jeho smrť vyvolala.

Poukazuje aj na to, že ženy, ktoré zažijú potrat, často smútia osamote, pretože táto téma je v spoločnosti stále tabuizovaná. V závere článku Meghan vyzýva ľudí, aby k sebe boli srdeční a pýtali sa jeden druhého, či sú v týchto ťažkých časoch v poriadku.

Meghan Markle sa za princa Harryho vydala v máji 2018 a o rok na to sa im narodil syn Archie. Zdroj: Shutterstock

,,Stratiť dieťa je žiaľ, ktorý sa takmer nedá uniesť. Zažili ho mnohí, no hovorí ich o tom len pár,“ hovorí Meghan a chce ľudí povzbudiť k tomu, aby sa nehanbili zdieľali svoje trápenie. ,,Spolu môžeme urobiť prvé kroky k jeho uzdraveniu,“ odkazuje.

Vojvodkyňa zo Sussexu

Herečka Meghan Markle, ktorá je rodáčkou z Los Angeles, sa za princa Harryho vydala v máji 2018 a o rok neskôr sa im narodil syn Archie. Začiatkom tohto roka manželia oznámili, že plánujú viesť nezávislejší život a financovať si ho sami. Vzdali sa kráľovských povinností a chcú si budovať vlastnú kariéru.

Harry je šiesty v poradí nástupníctva na britský trón. Aj keď sa vzdal povinností v rámci kráľovskej rodiny, zostal mu titul princ a pár si ponechal tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.