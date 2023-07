Majke (45) sa život otočil naruby: Už som si hľadala rakvu!

Keď Majka z Nitry prekročila hranicu štyridsiatky, vypukla pandémia kovidu a vyšetrenia museli ísť bokom. Nedostala sa tak na plánovanú mamografiu a v obavách odkladala vy­šetrenie ďalšie dva roky.

Po uplynutí najhoršej situácie sa predsa len objednala a kým na vyšetrenie čakala, akýsi vnútorný strach jej našepkal, aby vyskúšala aspoň samovyšetrenie prsníkov. Písal sa máj 2022 a Majka si v sprche skutočne hrčku nahmatala. „Môj vnútorný hlas mi vravel – nie je to dobré,“ priznala. V obavách okamžite volala svojmu gynekológovi, sestrička jej ale oznámila, že doktor je práceneschopný a vyšet­renie je možné o necelý mesiac. „Keď som o tom povedala v práci a doma, všetci ma presviedčali, že v žiadnom prípade nemožno čakať. Hrčka bola dosť veľká,“ zaspomínala.

Kolegyne, manžel a rodina ju počas dňa presvedčili, že hrčku musí riešiť ihneď. Ako sa neskôr ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. „Na druhý deň som zavolala inej gynekologičke a ďalší deň ma okamžite odoslala do nemocnice na mamografiu. Tú mi robila rádiologička, ktorá mi hneď spravila aj biopsiu,“ pokračovala Majka vo svojom rozprávaní.

Nebolo jednoduché prísť o vlasy, ale napriek tomu som bola k sebe láskavá, lebo som videla úplne iné a oveľa dôležitejšie veci. Zdroj: archív M.M.

Od pondelka do stredy

Žena s obrovskou vnútornou silou dokázala, že kde je vôľa, je aj cesta.„Z môjho pohľadu to bolo obrovské šťastie. Pretože v pondelok som si nahmatala hrčku a v stredu som už v podstate vedela, že bude pozitívna. Pani rádiologička videla, že sa so mnou dá rozumne rozprávať, tak ma uviedla do obrazu. Oni na mamografii hneď videli, že nález je doslova divoký a na BI-RADS škále od 1 do 6 som dostala číslo 5 s tým, že sa čakalo len na potvrdenie pozitivity z histológie,“ prezradila Majka.

Aj keď sa zdá človek akokoľvek silný, emócie ho skôr či neskôr ovládnu, Majku nevynímajúc. „Ako som tam ležala, prepadli ma myšlienky, koľko času mi zostáva, či stihnem ešte upratať a vyžehliť. Doma som dala manželovi všetky podklady, mená a heslá k mojej práci, myslela som si, že už žiadne daňové priznanie nespravím, keďže som robila účtovníctvo. Dokonca som si už hľadala aj rakvu,“ prezradila Majka.

Ako sa vraví, mala skutočne šťastie v nešťastí a ďalší sled udalostí, ktoré nastali po potvrdení zhubného nádoru v prsníku, jej doslova zachránili život. Tým, že pochádza z Nitry, na výber dostala tri pracoviská, kde sa mohla liečiť. Dve v Bratislave a jedno v Trnave, ktoré si nakoniec vybrala. „Je tam skutočne dobrý tím, kde spolupracuje onkológ, patológ, rádiológ a chirurg. Na ďalší týždeň, čo bolo zase moje obrovské šťastie, mali konzílium a potom to doslova fičalo. Absolvovala som všetky potrebné vyšetrenia ako CT a MR a o necelý mesiac som podstúpila prvú chemoterapiu,“ zhodnotila Majka, ktorá mala šťastie aj v tom, že sa jej nádorové bunky nedostali do lymfatických uzlín. Jej nádor bol však veľmi agresívny a rýchlo deliteľný, preto bol rýchly zákrok lekárov viac než vítaný.

Príbeh pokračuje na ďalšej strane ►►►