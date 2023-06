Lucia Hlaváčková: Za mesiac som schudla jedenásť kíl

Pomáha vám v živote, že ste vnučka Olda Hlaváčka?

Raz som zle parkovala a dali mi papuču. Zavolala som policajtov a oni sa ma pri pohľade do môjho občianskeho preukazu spýtali, či som vnučka Olda Hlaváčka. Ja že áno. Ale aj tak som platila pokutu. No myslím, že mi dali najnižšiu možnú sadzbu. Po väčšinu života ma však s dedom nespájali. Aj v televízii mnohí kolegovia až po rokoch zistili, koho som vnučka. Nikdy som sa tým neprezentovala.

Býva aj doma taký vtipný ako býval za svojej hereckej kariéry?

My vnúčatá sme sa ho ako deti trošku báli, lebo čo sa výchovy týka, bol prísny. Boli sme dve dievčatá, sestra a ja, a dvaja chlapci, naši bratranci. A babina s dedom nás často brávali na dovolenky. A dedo na seba zobral úlohu toho prísnejšieho starého rodiča, lebo sme dosť vyvádzali a vymýšľali vylomeniny. Keď on nabehol a zvýšil hlas alebo nás dal do kúta, tak sme sa aj zľakli. Ale teraz ho považujem za veľmi vtipného. Mám rada iróniu, sarkazmus, a to u nás fičí. Vieme sa spolu veľmi dobre zasmiať.