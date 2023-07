Koľko dovolenky potrebujete, aby ste si oddýchli, radí odborníčka

Zobrať si odporúčané tri týždne dovolenky bolo pre tridsiatničku Luciu vždy utópiou. Nevedela ich zladiť s pracovnými povinnosťami. Len raz sa pokúsila o dva týždne dovolenky a už by to viac neurobila. „Spísala som si všetky pracovné termíny a snažila som sa ich vybaviť pred vysnívaným voľnom. Každý deň som robila dlho do noci, aby som to stihla. V deň odchodu na dovolenku som sa pobalila, sadla som si priateľom na lietadlo a hneď som zaspala,“ spomína na zážitok spred pár rokov Lucia. „Prvé dni som nemala energiu na nič, len som oddychovala a snažila sa vypnúť. Keď sa mi to ako-tak podarilo, začal sa druhý týždeň dovolenky a ja som začala rozmýšľať, čo všetko ma v práci čaká. Pri spomienke na povinnosti ma začalo bolieť brucho. V podstate som si vôbec neoddýchla.“ Ako si poriadne oddýchnuť a nedať sa prevalcovať pracovnými povinnosťami?

Koľko je minimum?

„Určite si môže oddýchnuť aj počas týždennej dovolenky, ak to nie je jediná a najdlhšia dovolenka v roku. Dá sa povedať, že minimum by malo byť deväť dní, teda jeden celý pracovný týždeň, ku ktorému pripočítate dva víkendy. Na základe výskumov sa zisti lo, že na ôsmy deň dovolenky vrcholia pocity pokoja, pohody, šťastia, ktoré pozitívne pôsobia na zdravie a psychiku,“ hovorí hneď na úvod o dôležitých číslach psychologička Mgr. Diana Bultmanová. „Dôležitejší ako samotný počet dní je aj spôsob, akým k voľnu pristupujete a aký oddych si zvolíte.“ Hlavným cieľom je uvoľnenie napätia a načerpanie nových síl. Vnímajte dovolenku ako odmenu. Pracovný kolobeh vám pomôže rozbiť už len samotné jej plánovanie.

Vystúpte zo stereotypu

To, či si vyberiete aktívnu dovolenku alebo si ľahnete do tieňa na pláž a budete si čítať knihu, závisí len od vás. Voľte možnosť, ktorá vám je najpríjemnejšia, nechoďte proti svojej povahe. „Vhodná je akákoľvek dovolenka, ktorá prináša uvoľnenie od napätia, tlaku, ktoré prežívate v bežnom pracovnom období. Potrebujete vystúpiť z tohto stereotypu. Neexistuje ideálny spôsob trávenia dovolenky,“ vysvetľuje odborníčka. „Niekto si zvolí čas osamote, niekto v spoločnosti ľudí. Zásadou by malo byť, aby ste si dopriali to, na čo nemáte čas a možnosti v priebehu bežného pracovného obdobia, a čo máte radi.“ Podľa psychologičky by ste nikdy nemali dovolenkové dni alebo sviatky využívať na dobiehanie zmeškanej práce v domácnosti alebo na vybavenie lekárskeho ošetrenia či návštevu lekára s deťmi. Vyhráva úplná zmena životného štýlu. Voľné dni využite na to, aby ste si plnili svoje sny.

Ako si vyčistiť hlavu?

Nech už dovolenku trávite kdekoľvek a s kýmkoľvek, snažte sa dodržať pár pravidiel. „Doprajte si každú noc dostatok spánku, a čo naj­viac obmedzte používanie sociálnych médií. Sústreďte sa skôr na daný okamih, snažte sa znížiť rušivé vplyvy a sústreďte sa len na jednu aktivitu či úlohu,“ pridáva praktické tipy odborníčka. Jedna dlhšia dovolenka počas roku nestačí, treba si dopriať voľno aj viackrát po troch-štyroch dňoch, napríklad formou predĺžených víkendov. Podľa psychologičky je to pri súčasnom život- nom tempe nevyhnutné.

